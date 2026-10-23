“BM tam bir acziyet içinde”: Erdoğan Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası güvenlik sistemi ve Birleşmiş Milletler'in faaliyetlerine ilişkin yeni ve sert bir açıklama yaptı. Erdoğan, örgütün bugün dünyanın farklı noktalarında tırmanan kanlı krizler karşısında tamamen aciz ve etkisiz kaldığını vurguladı.

Türkiye lideri, İstanbul'da başlayan 9. Uluslararası Arabuluculuk Konferansı katılımcılarına gönderdiği özel video mesajında bu konulara değindiğini Yeni Şafak gazetesi aktarıyor.

“BM krizler karşısında aciz”: Erdoğan'ın temel açıklamaları

Türkiye lideri, küresel alandaki istikrarsızlıklar ve uluslararası kurumların bunlara karşı tutumuna sert tepki gösterdi:

Krizlerin boyutu ve örgütlerin sessizliği: Erdoğan; Gazze Şeridi, Lübnan, Sudan ve dünyanın diğer sıcak noktalarını kapsayan insani trajediler ve savaşlar karşısında uluslararası örgütlerin yavaşlığını sert bir dille eleştirdi;

Yapısal acziyet: Cumhurbaşkanı, BM ve Güvenlik Konseyi'nin mevcut mekanizmalarının dünyadaki adaletsizlikleri durdurmaya ve barışı sağlamaya muktedir olmadığını, pratikte tam bir acziyet sergilendiğini belirtti.

Güvenlik sisteminde köklü reform ihtiyacı

Türkiye lideri konuşmasında Ankara'nın barışçıl ilkeleri ve gerekli değişiklikler üzerinde durdu:

Reformların kaçınılmazlığı: Devlet başkanı, küresel güvenlik sisteminin, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve veto hakkı sisteminin acilen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı;

Adil arabuluculuk: Ankara'nın küresel çatışmaları barışçıl yollarla çözme, müzakereler ve aktif arabuluculuk yoluyla kalıcı barışa ulaşma çabalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Erdoğan'ın bu çıkışı, Orta Doğu ve Afrika'daki şiddetli askeri-siyasi çatışmaların devam ettiği bir dönemde uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha BM reformu meselesine çekti.