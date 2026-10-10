Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti, Husilere karşı önlem alınması için BM'ye başvurdu

Orta Doğu bölgesinde jeopolitik durumun gerginleştiği bir dönemde, Yemen'in uluslararası alanda tanınan meşru hükümeti ve Suudi Arabistan BM Güvenlik Konseyi'ni, "Ensarullah" (Husiler) hareketine karşı kararlı ve pratik adımlar atmaya çağırdı.

El-Cezire televizyonunun haberine göre, Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah Ali Fadhel es-Saadi, Güvenlik Konseyi toplantısında Husi tehdidinin artık sadece Yemen'in iç sorunu olmadığını, bölge sınırlarını aşarak küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Es-Saadi'nin BM kürsüsündeki açıklaması: Finans ve silah akışını durdurmak

Yemenli yetkili, uluslararası toplumu aktif iş birliğine çağırarak şu önemli hususlara dikkat çekti:

Finans ve teknoloji kanalını kapatmak: BM Güvenlik Konseyi, Husilere ulaşan finansman, yasa dışı silah ve askeri teknoloji akışını derhal durdurmak için sert yaptırımlar ve kısıtlamalar uygulamalıdır;

Meşru hükümeti desteklemek: Diplomat, silahlı darbeye son verilmesi ve Yemen'in tüm bölgelerinde devlet kurumlarının kontrolünün yeniden sağlanması yoluyla ülkenin uluslararası güvenliği tehdit eden bir üsse dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti;

Gerçek barışın şartı: Es-Saadi'ye göre istikrar, ancak meşru otoritenin yeniden tesis edilmesi ve terör örgütlerinin silahsızlandırılmasıyla sağlanabilir.

Suudi Arabistan'ın kararlı duruşu: "Güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz"

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdulaziz el-Vasil de bölgede hızla kötüleşen durumla ilgili sert bir açıklama yaptı:

Kızıldeniz ve deniz ulaşımı tehlikesi: Sivil hedeflere yönelik saldırıların artması, Kızıldeniz ve stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki ticari gemilerin hareketine yönelik sürekli tehditler küresel ekonomiye zarar vermektedir;

Riyad'ın uyarısı: El-Vasil, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğine ve deniz ulaşımı özgürlüğüne yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğini özellikle vurguladı.

Cephe hattındaki şiddetli çatışmalar: Babülmendep, Taiz ve Riyad

Diplomatik açıklamaların ardında gerçek askeri çatışmalar da şiddetle devam ediyor:

Babülmendep için mücadele: Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Babülmendep Boğazı çevresindeki önemli bölgelerden Husileri püskürtmeyi başardığı belirtiliyor (Husiler bunu reddediyor);

Riyad Havalimanı'na saldırılar: Hafta boyunca Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın sivil altyapısına misilleme saldırıları düzenlediğine dair haberler yayıldı;

Taiz şehrindeki ağır kuşatma: Basında çıkan haberlere göre, en sıcak çatışmalar stratejik Taiz şehri çevresinde yaşanıyor; burada Husilerin, Yemen hükümet güçlerinin büyük bir grubunu kuşatma altında tutmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Orta Doğu'daki keskin jeopolitik çatışmaların ortasında, BM Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı alacağı pratik kararların tüm bölgenin güvenliğini ve Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret yolunun geleceğini belirlemesi bekleniyor.