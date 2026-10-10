Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti, Husilere karşı önlem alınması için BM'ye başvurdu

·4·Dünya
Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti, Husilere karşı önlem alınması için BM'ye başvurdu

Orta Doğu bölgesinde jeopolitik durumun gerginleştiği bir dönemde, Yemen'in uluslararası alanda tanınan meşru hükümeti ve Suudi Arabistan BM Güvenlik Konseyi'ni, "Ensarullah" (Husiler) hareketine karşı kararlı ve pratik adımlar atmaya çağırdı.

El-Cezire televizyonunun haberine göre, Yemen'in BM Daimi Temsilcisi Abdullah Ali Fadhel es-Saadi, Güvenlik Konseyi toplantısında Husi tehdidinin artık sadece Yemen'in iç sorunu olmadığını, bölge sınırlarını aşarak küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Es-Saadi'nin BM kürsüsündeki açıklaması: Finans ve silah akışını durdurmak

Yemenli yetkili, uluslararası toplumu aktif iş birliğine çağırarak şu önemli hususlara dikkat çekti:

  • Finans ve teknoloji kanalını kapatmak: BM Güvenlik Konseyi, Husilere ulaşan finansman, yasa dışı silah ve askeri teknoloji akışını derhal durdurmak için sert yaptırımlar ve kısıtlamalar uygulamalıdır;

  • Meşru hükümeti desteklemek: Diplomat, silahlı darbeye son verilmesi ve Yemen'in tüm bölgelerinde devlet kurumlarının kontrolünün yeniden sağlanması yoluyla ülkenin uluslararası güvenliği tehdit eden bir üsse dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti;

  • Gerçek barışın şartı: Es-Saadi'ye göre istikrar, ancak meşru otoritenin yeniden tesis edilmesi ve terör örgütlerinin silahsızlandırılmasıyla sağlanabilir.

Suudi Arabistan'ın kararlı duruşu: "Güvenliğimizin ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz"

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdulaziz el-Vasil de bölgede hızla kötüleşen durumla ilgili sert bir açıklama yaptı:

  • Kızıldeniz ve deniz ulaşımı tehlikesi: Sivil hedeflere yönelik saldırıların artması, Kızıldeniz ve stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki ticari gemilerin hareketine yönelik sürekli tehditler küresel ekonomiye zarar vermektedir;

  • Riyad'ın uyarısı: El-Vasil, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğine ve deniz ulaşımı özgürlüğüne yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğini özellikle vurguladı.

Cephe hattındaki şiddetli çatışmalar: Babülmendep, Taiz ve Riyad

Diplomatik açıklamaların ardında gerçek askeri çatışmalar da şiddetle devam ediyor:

  • Babülmendep için mücadele: Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Babülmendep Boğazı çevresindeki önemli bölgelerden Husileri püskürtmeyi başardığı belirtiliyor (Husiler bunu reddediyor);

  • Riyad Havalimanı'na saldırılar: Hafta boyunca Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın sivil altyapısına misilleme saldırıları düzenlediğine dair haberler yayıldı;

  • Taiz şehrindeki ağır kuşatma: Basında çıkan haberlere göre, en sıcak çatışmalar stratejik Taiz şehri çevresinde yaşanıyor; burada Husilerin, Yemen hükümet güçlerinin büyük bir grubunu kuşatma altında tutmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Orta Doğu'daki keskin jeopolitik çatışmaların ortasında, BM Güvenlik Konseyi'nin Husilere karşı alacağı pratik kararların tüm bölgenin güvenliğini ve Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret yolunun geleceğini belirlemesi bekleniyor.

YemenEnsarullahBM Güvenlik KonseyiBabülmendepSuudi Arabistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Tahran'a gizli çağrı!»: Çin, İran'dan Yemenli Husileri dizginlemesini istedi«Tahran'a gizli çağrı!»: Çin, İran'dan Yemenli Husileri dizginlemesini istedi17 Eylül 21:33Yemenli Husiler Perim Adası'nı ele geçirdi — Suudi petrolü ablukada, Aden düşebilir!Yemenli Husiler Perim Adası'nı ele geçirdi — Suudi petrolü ablukada, Aden düşebilir!12 Eylül 00:11Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü: Husiler milyon dolarlık uçağı imha ettiSuudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü: Husiler milyon dolarlık uçağı imha etti16 Eylül 22:39Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!16 Eylül 10:47Suudi Arabistan, Husilere karşı İngiltere'den askeri yardım istedi: Londra büyük bir savaşa mı giriyor?Suudi Arabistan, Husilere karşı İngiltere'den askeri yardım istedi: Londra büyük bir savaşa mı giriyor?15 Eylül 11:37Yemen hükümet güçleri Husilere karşı geniş çaplı saldırı başlattıYemen hükümet güçleri Husilere karşı geniş çaplı saldırı başlattı15 Eylül 00:07
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi