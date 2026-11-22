Sırbistan Cumhurbaşkanı Vekili, Halk Meclisi Başkanı Aleksandar Chupich Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkan ülkeleri zirvesine katılmayacak.

Bu durum 21 Kasım tarihinde Avrupa Birliği'nin Sırbistan'daki daimi delegasyonu tarafından açıklandı. Resmi açıklamada, Chupich'in önümüzdeki hafta yapılacak zirveye katılamayacağı için üzgün olduğu belirtildi.

Belgrad'ın tutumu ve davet detayları

Avrupalı diplomatlarla yaptığı görüşmede Aleksandar Chupich, Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmenin ve temel reformları ilerletmenin Belgrad için öncelikli görevler olmaya devam ettiğini vurguladı.

Daha önce Sırbistan'ın RTS televizyon kanalı, 25 Kasım tarihine planlanan bu toplantıya Avrupa Konseyi Başkanı Antoniu Koshta 'nın Aleksandar Chupich'e davet gönderdiğini duyurmuştu. Bu ziyaret, Chupich için 25 Ekim tarihli parlamento seçimlerinde muhalefetteki «Öğrenci Listesi»nin zafer kazanması ve kendisinin meclis başkanı seçilmesinden sonraki ilk uluslararası platformu olabilirdi.

Konu / Tarih Bilgi ve detaylar Kişi ve makam Aleksandar Chupich — Sırbistan Cumhurbaşkanı Vekili, Halk Meclisi Başkanı Zirve tarihi ve yeri 25 Kasım, Brüksel (AB ve Batı Balkan ülkeleri zirvesi) Davet sahibi Avrupa Konseyi Başkanı Antoniu Koshta (RTS'ye göre) İç siyasi bağlam 25 Ekim parlamento seçimlerinde «Öğrenci Listesi»nin zaferi ve meclis başkanlığına seçilme Balkan gündemi Avrupa entegrasyonunun hızı ve Schengen bölgesine giriş meselesi

Avrupa entegrasyonu ve Schengen konusu

Bu yılın Mayıs ayında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djurich Brüksel'de AB ve Batı Balkan ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada, bölgenin Avrupa entegrasyonunun haksız yere uzatıldığına dikkat çekmiş ve Avrupa Birliği'ni Balkan ülkelerini Schengen bölgesine dahil etmeye çağırmıştı.

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