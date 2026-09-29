Londra Belediye Başkanı'ndan ses getiren açıklama: Britanya referandumsuz Avrupa Birliği'ne dönmeli

·10·Dünya
Londra Belediye Başkanı'ndan ses getiren açıklama: Britanya referandumsuz Avrupa Birliği'ne dönmeli

Büyük Britanya siyasi çevrelerinde, Brexit'in sonuçlarını iptal etme ve kıta ile entegrasyonu yeniden tesis etme konusunda beklenmedik derecede sert bir girişim ortaya atıldı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Liverpool'da düzenlenen İşçi Partisi yıllık konferansında yaptığı konuşmada, ülkenin acilen Avrupa Birliği'ne dönmesi gerektiğini ve bunun için yeni bir ulusal referanduma gerek olmadığını vurguladı.

Britanya'nın etkili The Independent gazetesinin haberine göre, başkent belediye başkanı Başbakan Andy Burnham'a seslenerek, ticaret engellerini azaltmak için derhal AB Gümrük Birliği'ne dönmeyi, ardından ortak üyelik statüsü almayı ve Avrupa Tek Pazarı şartlarını kabul etmeyi içeren net bir yol haritası önerdi. Khan, bu stratejik planın bir sonraki seçim programına dahil edilmesini talep etti. Bu çağrı, 24 Ağustos'ta Başbakan Burnham'ın Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ilişkileri ciddi şekilde iyileştirme ve yıl sonuna kadar bir Birleşik Krallık-AB zirvesi düzenleme konusundaki anlaşmasının ardından geldi.

«Referandumsuz dönüş, Gümrük Birliği ve Khan'ın planı»: Açıklamanın 5 temel noktası

Sadiq Khan'ın Liverpool'daki ses getiren girişimiyle ilgili en önemli resmi argümanlar:

  • Yeni referanduma gerek yok: Londra Belediye Başkanı, Britanya'yı Avrupa Birliği'ne döndürme sürecinin halk oylaması olmaksızın gerçekleştirilmesini önerdi;

  • Gümrük Birliği'ne acil dönüş: Ticaretteki bürokratik engelleri ve ekonomik zararı azaltmak için öncelikle AB gümrük sistemine girilmesi gerektiği belirtildi;

  • Tek Pazar ve ortak üyelik: Planın ikinci aşamasında Britanya'ya AB ile ortaklık statüsü alma ve Avrupa'nın ortak pazarına dönme teklif edildi;

  • İşçi Partisi'nin seçim manifestosu: Sadiq Khan, Başbakan Andy Burnham'ı bu maddeyi partinin bir sonraki resmi programına dahil etmeye çağırdı;

  • Yıl sonuna kadar Birleşik Krallık-AB zirvesi: Ağustos ayında Başbakan ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında kararlaştırılan zirvenin, ikili ilişkileri onarma platformuna dönüşmesi bekleniyor.

Sadiq Khan tarafından önerilen Britanya'nın AB'ye dönüş aşamalarının sınıflandırılması

Londra Belediyesi ve Britanya hükümetinin önündeki olası entegrasyon mekanizmaları:

Yeniden entegrasyon aşamaları

Öngörülen pratik adımlar

Britanya ekonomisi ve siyaseti için etkisi

1. Aşama: AB Gümrük Birliği

Hazırlıksız acil dönüş

Mal ticaretindeki gümrük vergilerinin kaldırılması ve lojistik tıkanıklıkların giderilmesi

2. Aşama: Ortak üyelik

Brüksel ile özel stratejik statü anlaşması

Siyasi ve güvenlik alanında tam ortaklığın yeniden tesisi

3. Aşama: Avrupa Tek Pazarı

Hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının yeniden tesisi

Londra finans merkezinin güçlendirilmesi ve ihracat hacminin artırılması

Hukuki ve siyasi mekanizma

Yeni referandumsuz, parti manifestosu aracılığıyla

Toplumdaki olası siyasi bölünmenin ve gecikmelerin önlenmesi

Diplomatik başlangıç alanı

Yıl sonuna kadar planlanan Birleşik Krallık-AB zirvesi

Avrupa Konseyi ile Burnham arasında resmi müzakerelerin başlatılması

Uluslararası siyaset ve jeoekonomi uzmanlığı: Britanya elitleri neden Brexit'ten geri adım atıyor?

Avrupalı siyaset bilimcilerin, Britanyalı ekonomistlerin ve uluslararası analistlerin sonuçları:

  • «Brexit'in yol açtığı ekonomik yaralar»: Britanya, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra enflasyon, iş gücü eksikliği, lojistik maliyetlerinde keskin artış ve Londra finans merkezinin konumunun zayıflamasıyla karşı karşıya kaldı; Sadiq Khan'ın pozisyonu sadece siyasi bir açıklama değil, iş dünyasının ve yerel yönetimlerin yaşadığı gerçek krizin açık bir ifadesidir;

  • «Referandum tuzağından kaçınma mantığı»: Belediye başkanının yeni bir referandum düzenlememe önerisi oldukça hesaplı bir adım olarak görülüyor; 2016 referandumu Britanya toplumunu iki rakip kampa bölmüştü; bu nedenle Khan, bu konuyu parlamento ve seçimler yoluyla çözerek yeni bir iç siyasi istikrarsızlıktan kaçınmayı hedefliyor;

  • Andy Burnham ve İşçi Partisi için sınav: Başbakan, Antonio Costa ile ilişkileri geliştirmeye çalışsa da parti içinde AB'ye tam dönüş konusunda farklı görüşler var; Brüksel de Londra'nın «sadece işine gelenleri seçme» (cherry-picking) politikasına razı olmayacak; tam pazara dönüş, sınırlar ve mali katkılar konusunda ciddi tavizler gerektiriyor.

Sizce, Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'ne referandumsuz dönmesi demokratik ilkelere uygun mu, yoksa böyle kader belirleyici bir kararın sadece halk oylamasıyla alınması mı şart? Britanya'nın dönüşü, kriz yaşayan Avrupa ekonomisine nasıl bir fayda sağlayabilir? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel jeopolitikteki bu büyük dönüşümün analizini tüm ilgilenenlerle paylaşın!

Sadiq KhanBritanyaAvrupa Birliği'ne DönüşBrexitSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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