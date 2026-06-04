5 Haziran için döviz kurları açıklandı

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5 Haziran için döviz kurları açıklandı

Özbekistan Merkez Bankası, 5 Haziran 2026 tarihi için resmi döviz kurlarını açıkladı. Buna göre, dolar 26,53 som değer kazanarak 11.997,21 som oldu.

• Euro 46,41 som değer kazanarak 13.949,16 som oldu.
• Rus rublesi 1,66 som değer kaybederek 161,52 soma düştü.
• Sterlin 22,48 som değer kazanarak 16.121,85 som oldu.
• Japon yeni 0,14 som değer kazanarak 75,05 som oldu.
• İsviçre frangı 23,98 som değer kazanarak 15.188,26 som oldu.
• Çin yuanı 3,13 som değer kazanarak 1.771,17 som oldu.

Özbekistan Merkez BankasıÖzbekistandolaravrorubley
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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