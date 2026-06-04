Kripto para piyasasında dalgalanma: Bitcoin toparlanıyor, NEAR keskin düştü

·60·Ekonomi
Kripto para piyasasında dalgalanma: Bitcoin toparlanıyor, NEAR keskin düştü

Kripto para piyasası, son 24 saatteki güçlü düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Piyasanın ana varlığı olan Bitcoin'in fiyatı dip noktadan sıçrayarak toparlanma eğilimi gösteriyor. Ancak, genel piyasa konjonktürü hala istikrarsızlığını koruyor ve yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Coindesk.com haberi veriyor.

Bu arada, altcoin segmentindeki durum farklılık gösteriyor. HYPE projesi önemli ölçüde değer kaybederken, NEAR protokolü beklenmedik bir darbe aldı ve fiyatı keskin bir şekilde düştü. Analistler bunu büyük yatırımcıların varlıklarını satması ve piyasadaki likidite sorunlarıyla açıklıyor.

Dijital varlık borsalarındaki işlem hacmi arttı, bu da tüccarların fiyat değişimlerinden yararlanmaya çalıştığını gösteriyor. Ethereum ve Solana gibi büyük ekosistemler de Bitcoin'in ardından hafif bir yükselişe başladı, ancak toplam piyasa kapitalizasyonu hala baskı altında.

CoinDesk verilerine göre, bu dalgalanmalar küresel ekonomik faktörler ve Fed'in beklenen faiz oranı kararlarıyla da ilişkili olabilir. Kripto yatırımcıları şu anda güvenli varlıklara yöneliyor, bu da Bitcoin'in hakimiyetini artırıyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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