Standard Chartered: Bitcoin fiyatındaki düşüşü durduracak üç temel faktör

·60·Ekonomi
Standard Chartered: Bitcoin fiyatındaki düşüşü durduracak üç temel faktör

Standard Chartered bankası analistleri, Bitcoin piyasasındaki mevcut düşüş eğilimini inceleyerek, kripto para biriminin fiyatının ne zaman dip noktaya ulaşacağını belirleyen üç önemli koşulu ortaya koydu. Uzmanlara göre, bu faktörler gerçekleşmedikçe piyasada istikrar gözlemlenmeyecek. Bu konuda Coindesk.com haber veriyor.

Öncelikle, analistler ABD ekonomisindeki makroekonomik göstergelere dikkat çekiyor. Fed tarafından faiz oranlarının düşürülmesi beklentileri ve enflasyon oranı, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi belirliyor. Ekonomik baskı azalmazsa, kripto piyasası aşağı yönlü hareketine devam edebilir.

İkinci faktör olarak Bitcoin ETF fonlarına yönelik sermaye akışı gösteriliyor. Son haftalarda bu fonlardan para çıkışı fiyat üzerinde olumsuz etki yarattı. Piyasanın dip noktasına ulaşması için kurumsal yatırımcılar tarafından yeniden alım faaliyetlerinin artması gerektiği düşünülüyor.

Üçüncü koşul ise teknik göstergeler ve piyasa psikolojisi ile ilgilidir. Standard Chartered uzmanları, Bitcoin fiyatının belirli destek seviyelerini aşması ve oralarda tutunması gerektiğini vurguluyor. Bu, yatırımcılarda güven uyandırarak satış baskısını azaltmaya hizmet edecektir.

Sonuç olarak, Bitcoin fiyatının istikrar kazanması yalnızca iç piyasa faktörlerine değil, aynı zamanda küresel ekonomik duruma da doğrudan bağlı hale gelmektedir. Yatırımcılar şu anda bu üç "eğer" koşulunun gerçekleşmesini dikkatle izliyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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