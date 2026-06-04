Sam Altman'ın desteklediği Helion girişimi 465 milyon dolar yatırım aldı

·65·Teknoloji
Sam Altman'ın desteklediği Helion girişimi 465 milyon dolar yatırım aldı

Sam Altman tarafından desteklenen füzyon enerjisi girişimi Helion, Perşembe günü yeni bir finansman turunda 465 milyon dolar topladığını duyurdu. Bu yatırımın ardından şirketin toplam değeri 15,5 milyar dolara ulaştı. Bu fonlar, Helion'un ilk elektrik santrali projesi olan Orion'u tamamlamaya yönlendirilecek. Techcrunch.com haberi veriyor.

Girişim, Microsoft ile yapılan sözleşme şartlarına göre, 2028 yılına kadar şebekeye füzyon enerjisi sağlamayı hedefliyor. G Serisi olarak adlandırılan bu yatırım turuna Thrive Capital liderlik etti. Sürece ayrıca Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup ve Lux Capital gibi yeni yatırımcıların yanı sıra SoftBank Vision Fund 2 ve Capricorn Technology Impact Funds gibi mevcut ortaklar da katıldı.

Helion'un teknolojik yaklaşımı diğer rakiplerinden farklıdır. Çoğu girişim ısıyı elektriğe dönüştürmek için buhar türbinleri kullanmayı planlarken, Helion elektriği doğrudan mıknatıslardan elde etmeyi amaçlıyor. Reaktör içindeki plazma genişlediğinde manyetik alanlara direnç gösterir ve bu güç, elektrikli araçlardaki rejeneratif frenleme sistemi gibi elektrik enerjisine dönüşür.

Füzyon enerjisi sektörü son aylarda yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Focused Energy ve Thea Energy gibi şirketler de yakın zamanda büyük yatırımlar çekti. Yapay zeka ile uğraşan teknoloji devleri için füzyon enerjisi, neredeyse sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olarak oldukça cazip görünüyor; bu durum gelecekte trilyon dolarlık enerji piyasalarını tamamen değiştirebilir.

HelionMicrosoftSam AltmanFüzyon EnerjisiEnerji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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