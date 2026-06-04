Bitcoin ETF'lerinden 4,4 milyar dolar çekildi

ABD'de kayıtlı spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), art arda 13 işlem günü boyunca varlık kaybetti ve rekor düzeyde düşüş kaydetti. SoSoValue verilerine göre, çarşamba günü bu fonlardan net 396,6 milyon dolar çıktı. Sonuç olarak, bu olumsuz eğilimin başlamasından bu yana toplam kayıplar yaklaşık 4,4 milyar dolara ulaştı. Cointelegraph.com haberi veriyor.

Bu gösterge, Şubat 2025'teki sekiz günlük rekoru aştı. O dönemde fonlardan 3,2 milyar dolar çekilmişti. CoinGecko verilerine göre, 15 Mayıs'ta başlayan bu süreçte Bitcoin fiyatı 80.000 dolardan 63.400 dolara, yani yaklaşık %21 düştü. Analistler bunu ETF'lere olan talebin zayıflaması, uzun vadeli yatırımcılar tarafından varlıkların satılması ve madencilerden gelen baskı ile açıklıyor.

Ana kayıplar BlackRock şirketinin iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna denk geldi — fon 13 günde 3,3 milyar dolar kaybetti, bu da toplam çıkan fonların %75'ini oluşturuyor. Ayrıca, Fidelity'nin FBTC fonundan 456,6 milyon dolar ve Grayscale'in GBTC fonundan 303,6 milyon dolar çekildi.

CryptoQuant araştırma bölümü başkanı Julio Moreno'ya göre, Bitcoin'e olan toplam talep geçen ay 501.000 BTC azaldı. Bu, 2022'deki Terra/Luna krizinden sonraki en hızlı düşüş oranıdır. Buna rağmen, Bloomberg analisti Eric Balchunas, uzun vadeli kurumsal alıcıların hala büyük miktarlarda Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini belirtti.