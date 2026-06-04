Tokenizasyon: ETF tarzı piyasa yapısı devrimi

Borsa yatırım fonları (ETF) 1990'larda yeni bir fikir olarak ortaya çıktığında, çoğu kişi bunları geleneksel varlıkların yeni bir biçimi olarak görüyordu. Ancak pratikte ETF'ler piyasa yapısında bir devrim yarattı. Varlık oluşturma ve geri alma mekanizmaları ile arbitraja dayalı likidite sayesinde, yatırımcıların varlıklara erişim yöntemlerini kökten değiştirdiler. Günümüzde tokenizasyon süreci tam olarak bu yolu izliyor. Coindesk.com haber veriyor.

Tokenize edilmiş varlık, sadece bir kez ihraç edilen bir hisse senedi veya tahvil değildir. ETF'ler gibi, talebe göre 'mint' edilebilir (basılabilir) veya 'burn' edilebilir (yok edilebilir). Token fiyatı temel varlık değerini aşarsa, arbitrajcılar yeni tokenlar basarak arzı artırır ve fiyatı dengeler. Fiyat düşerse, tokenları geri alarak arzı azaltırlar. Bu ekonomik ilke ETF'lerle aynıdır; token sadece varlıklar için likit bir kabuk işlevi görür.

Blokzincir teknolojisi şeffaflığı yeni bir seviyeye taşıyor. Tokenizasyon sayesinde ihraç, transferler ve toplam arz gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. En önemli özelliklerden biri, ana piyasalar kapalıyken bile kesintisiz işlem yapabilme imkanıdır. Örneğin, Apple hisselerinin tokenize edilmiş versiyonu Cumartesi günü de işlem görebilir. Bu durumda fiyat, Pazartesi beklentileri, vadeli işlemler ve makroekonomik haberler temelinde şekillenir.

ABD borsalarında listelenen ve Avrupa veya Asya hisselerini içeren ETF'ler bu modelin etkinliğini zaten kanıtlamıştır. Yerel piyasalar kapalı olsa bile, ETF fiyatı yeni bilgileri yansıtır. Tokenizasyon bu imkanı daha da genişleterek, küresel yatırımcıların zaman diliminden bağımsız olarak riskleri yönetmesine ve varlıkları verimli bir şekilde takas etmesine olanak tanır.