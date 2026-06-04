Tokenizasyon: ETF tarzı piyasa yapısı devrimi

·28·Ekonomi
Tokenizasyon: ETF tarzı piyasa yapısı devrimi

Borsa yatırım fonları (ETF) 1990'larda yeni bir fikir olarak ortaya çıktığında, çoğu kişi bunları geleneksel varlıkların yeni bir biçimi olarak görüyordu. Ancak pratikte ETF'ler piyasa yapısında bir devrim yarattı. Varlık oluşturma ve geri alma mekanizmaları ile arbitraja dayalı likidite sayesinde, yatırımcıların varlıklara erişim yöntemlerini kökten değiştirdiler. Günümüzde tokenizasyon süreci tam olarak bu yolu izliyor. Coindesk.com haber veriyor.

Tokenize edilmiş varlık, sadece bir kez ihraç edilen bir hisse senedi veya tahvil değildir. ETF'ler gibi, talebe göre 'mint' edilebilir (basılabilir) veya 'burn' edilebilir (yok edilebilir). Token fiyatı temel varlık değerini aşarsa, arbitrajcılar yeni tokenlar basarak arzı artırır ve fiyatı dengeler. Fiyat düşerse, tokenları geri alarak arzı azaltırlar. Bu ekonomik ilke ETF'lerle aynıdır; token sadece varlıklar için likit bir kabuk işlevi görür.

Blokzincir teknolojisi şeffaflığı yeni bir seviyeye taşıyor. Tokenizasyon sayesinde ihraç, transferler ve toplam arz gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. En önemli özelliklerden biri, ana piyasalar kapalıyken bile kesintisiz işlem yapabilme imkanıdır. Örneğin, Apple hisselerinin tokenize edilmiş versiyonu Cumartesi günü de işlem görebilir. Bu durumda fiyat, Pazartesi beklentileri, vadeli işlemler ve makroekonomik haberler temelinde şekillenir.

ABD borsalarında listelenen ve Avrupa veya Asya hisselerini içeren ETF'ler bu modelin etkinliğini zaten kanıtlamıştır. Yerel piyasalar kapalı olsa bile, ETF fiyatı yeni bilgileri yansıtır. Tokenizasyon bu imkanı daha da genişleterek, küresel yatırımcıların zaman diliminden bağımsız olarak riskleri yönetmesine ve varlıkları verimli bir şekilde takas etmesine olanak tanır.

TokenizasyonETFBlokzincirYatırımPiyasa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD senatörleri kripto para sermayesi kurallarının netleştirilmesini talep ettiBugün, 05:16OCC Başkanı: World Liberty Financial üzerinde yalnızca Demokratlar baskı uyguluyorBugün, 22:15Profesyonel yatırımcılar ilk çeyrekte 52 bin Bitcoin ETF sattıBugün, 20:14Bitcoin fiyatı 60 bin dolarlık destek seviyesinde takıldıDün, 18:19Bybit borsası Western Union'ın USDPT stablecoin'ini eklediDün, 18:18
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
2 Haziran için döviz kurları açıklandı