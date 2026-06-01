2 Haziran için döviz kurları açıklandı

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2 Haziran için döviz kurları açıklandı

Özbekistan Merkez Bankası, 2 Haziran 2026 tarihi için resmi döviz kurlarını açıkladı. Buna göre dolar 52,91 UZS değer kaybederek 11.949,03 UZS oldu.

• Euro 52,05 UZS değer kaybederek 13.921,81 UZS oldu.

• İngiliz sterlini 100,03 UZS değer kaybederek 16.083,39 UZS oldu.

• Rus rublesi 0,39 UZS değer kaybederek 166,28 UZS oldu.

• Çin yuanı 2,62 UZS değer kaybederek 1.766,25 UZS oldu.

• Japon yeni 0,47 UZS değer kaybederek 74,94 UZS oldu.

• İsviçre frangı 61,63 UZS değer kaybederek 15.241,11 UZS oldu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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