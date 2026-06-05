Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı: Arne Slot'un yerine kim geçecek?

·97·Spor
Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı: Arne Slot'un yerine kim geçecek?

Liverpool, Arne Slot'un ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için uygun bir aday buldu ve tüm spekülasyonlara son verdi. İngiltere'nin çok şampiyonlu kulübü, Bayer Leverkusen'in ilgisini çeken Andoni Iraola ile anlaşmaya vardı. Bu atamanın ardından Almanya milli takımının üyesi Florian Wirtz'in de Merseyside kulübüne transfer olması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Arne Slot ile vedalaşmasından beş gün sonra, Kırmızılar 43 yaşındaki Basklı teknik direktörün atandığını resmen duyurdu. Iraola'nın İngiltere Premier Ligi'ndeki rakibi Bournemouth'tan ayrılması daha önce doğrulanmıştı. "Çok mutluyum. Liverpool, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Buraya gelmek için çok düşünmeye gerek yok," dedi Iraola kulübün resmi açıklamasında.

Önceki teknik direktör Arne Slot, 2024 yazında Jürgen Klopp'un yerine gelmişti. Takımı 20. şampiyonluğa taşıdı, ancak ikinci sezonunda İngiltere Premier Ligi'ni beşinci sırada tamamlamasının ardından görevinden ayrıldı. Liverpool'un kararlı ilgisi nedeniyle Bayer Leverkusen planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Andoni Iraola, Bournemouth'ta sınırlı kaynaklarla harika sonuçlar elde etti. Takımı lig tablosunda altıncı sıraya taşıdı ve Liverpool'un sadece bir sıra gerisinde yer aldı. Onun çekici ve hızlı futbol tarzı, Merseyside yönetimi üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Liverpoolİngiltere Premier LigiAndoni IraolaTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İran milli takımı Mali karşısında güven kazandıBugün, 05:50Didier Deschamps, Fildişi Sahili'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunduBugün, 05:20Florentino Pérez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurduBugün, 05:19Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildiBugün, 05:11İspanya millî takımı Irak ile beklenmedik bir beraberlik kaydettiBugün, 05:04
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu