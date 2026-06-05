Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı: Arne Slot'un yerine kim geçecek?

Liverpool, Arne Slot'un ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için uygun bir aday buldu ve tüm spekülasyonlara son verdi. İngiltere'nin çok şampiyonlu kulübü, Bayer Leverkusen'in ilgisini çeken Andoni Iraola ile anlaşmaya vardı. Bu atamanın ardından Almanya milli takımının üyesi Florian Wirtz'in de Merseyside kulübüne transfer olması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Goal.com haber veriyor.

Arne Slot ile vedalaşmasından beş gün sonra, Kırmızılar 43 yaşındaki Basklı teknik direktörün atandığını resmen duyurdu. Iraola'nın İngiltere Premier Ligi'ndeki rakibi Bournemouth'tan ayrılması daha önce doğrulanmıştı. "Çok mutluyum. Liverpool, dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Buraya gelmek için çok düşünmeye gerek yok," dedi Iraola kulübün resmi açıklamasında.

Önceki teknik direktör Arne Slot, 2024 yazında Jürgen Klopp'un yerine gelmişti. Takımı 20. şampiyonluğa taşıdı, ancak ikinci sezonunda İngiltere Premier Ligi'ni beşinci sırada tamamlamasının ardından görevinden ayrıldı. Liverpool'un kararlı ilgisi nedeniyle Bayer Leverkusen planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Andoni Iraola, Bournemouth'ta sınırlı kaynaklarla harika sonuçlar elde etti. Takımı lig tablosunda altıncı sıraya taşıdı ve Liverpool'un sadece bir sıra gerisinde yer aldı. Onun çekici ve hızlı futbol tarzı, Merseyside yönetimi üzerinde büyük bir etki bıraktı.