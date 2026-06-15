Tommy Fury, kendisinden 50 kilogram daha ağır olan rakibini mağlup etti

Büyük Britanya'nın Manchester şehri bir kez daha devasa ve ses getiren bir boks gecesine ev sahipliği yaptı. Profesyonel ringde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen ünlü ağır sıklet yıldızı Tyson Fury'nin kardeşi Tommy Fury, bir sonraki maçına çıktı. Mega turnuvaların organizatörü olan «Misfits Boxing» şovunda ringe çıkan küçük Fury, ağırlık farkına rağmen hayranlarına gerçek bir ustalık dersi verdi.

Devasa ağırlık farkı ve altı rauntluk şiddetli karşılaşma

Bu seferki karşılaşma, formatı ve katılımcılarıyla birçok spor tutkununun dikkatini çekti. Resmi tartı töreninde Tommy Fury'nin rakibi olan vatandaşı Eddie Hall, küçük Fury'den tam 50 kilogram daha ağır gelmişti. Ancak bu devasa fiziksel üstünlük bile gerçek boks tekniği karşısında çaresiz kaldı.

Bu özel dövüş, her biri 2 dakikadan oluşan 6 rauntluk bir formatta düzenlendi. Neredeyse bir asırlık geçmişe sahip güç yapılarında pişen ve 2017 yılında «Dünyanın En Güçlü Adamı» (World's Strongest Man) unvanını kazanan ünlü strongman Eddie Hall, ne yazık ki ringde Tommy Fury'ye karşı ciddi bir direnç gösteremedi. İlk saniyelerden itibaren hızlı hareket eden Fury, rakibine isabetli ve güçlü yumruklar atarak maçın kontrolünü elinde tuttu.

Aşağıdaki resmi boks analizi tablosu aracılığıyla bu ses getiren maçın hakem puanlarını ve gelecek planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Maçın yapıldığı şehir ve turnuva Karşılaşma formatı (süre) Rakibin ana statüsü Hakemlik yapan ünlü sporcu Kaydedilen resmi puanlar Fury'nin bir sonraki potansiyel rakibi Manchester

(«Misfits Boxing») 2 dakikalık

(Altı tam raunt) Eddie Hall

(Dünyanın en güçlü adamı) • Tony Bellew

• Derek Chisora

• Chase DeMoor • 59-56 (Fury lehine)

• 58-56 (Fury lehine)

• 57-57 (Beraberlik) Chase DeMoor

(Ağır sıklet şampiyonu)

Ünlü hakemler ve gelecekteki şampiyonluk planları

Dikkat çekici bir nokta, bu şov maçında hakemlik görevini boks dünyasının en tanınmış eski yıldızlarının üstlenmiş olmasıydı. Maç sonunda hakem koltuğunda oturan ünlü eldiven ustaları Tony Bellew 59-56, Derek Chisora ise 58-56 puanla galibiyeti haklı olarak Tommy Fury'ye verdi.

Maç etrafındaki ilginç entrika: Üçüncü hakem olarak görev yapan ve şu anda «Misfits Boxing» ağır sıklet şampiyonu olan Chase DeMoor ise beklenmedik bir şekilde 57-57 beraberlik puanı verdi. Uzmanlara göre, mevcut şampiyon Chase, gelecekteki potansiyel rakibi olan Tommy Fury üzerinde psikolojik baskı kurmak amacıyla böyle bir karar aldı. Yakında bu iki temsilci arasında gerçek bir şampiyonluk maçına tanıklık edebiliriz.

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