2026 Dünya Kupası'nda bugün dört önemli ve heyecan verici maç oynanacak

·39·Spor
2026 Dünya Kupası'nda bugün dört önemli ve heyecan verici maç oynanacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ve yarın sabah futbolseverleri dört heyecan verici karşılaşma bekliyor.

Günün programında Portekiz — Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İngiltere — Hırvatistan, Gana — Panama ve Özbekistan — Kolombiya maçları yer alıyor. Karşılaşmalar Taşkent saatiyle 22:00'de başlayıp sabah 07:00'ye kadar sürecek.

Günün ilk mücadelesinde Portekiz milli takımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısına çıkacak. Maç, Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Portekiz bu maçın favorisi olarak görülüyor. Takım, dünya futbolunda büyük deneyim kazanmış ünlü futbolculara sahip. Kongo DR ise fiziksel olarak güçlü, hızlı ve mücadeleci oyunculardan oluştuğu için tehlikeli bir rakip olarak değerlendiriliyor.

Afrika ve Avrupa futbol ekollerinin karşı karşıya geldiği bu çarpışmada, Portekiz topa hakim olmaya çalışırken, Kongo DR hızlı kontra ataklar ve bireysel mücadelelerle fırsat arayabilir. Grubun ilk maçı olduğu için her iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak isteyecektir.

Günün ilerleyen saatlerinde İngiltere ve Hırvatistan milli takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Taşkent saatiyle 01:00'de başlayacak.

Bu mücadele, günün merkez maçlarından biri olarak değerlendiriliyor. İngiltere güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadroya sahipken, Hırvatistan büyük turnuvalardaki deneyimi, takım oyunu ve orta sahadaki disiplinli hareketleriyle öne çıkıyor.

İngiltere milli takımı, gruptaki ilk maçtan itibaren hedefini belli etmek istiyor. Hırvatistan ise her türlü favoriye karşı mücadele edebileceğini önceki büyük turnuvalarda defalarca kanıtladı. Bu nedenle bu maçta küçük detaylar, standart pozisyonlar ve orta saha mücadelesi belirleyici olabilir.

Saat 04:00'te Gana ve Panama milli takımları sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada iki farklı futbol stili karşı karşıya gelecek.

Gana, Afrika futboluna özgü hız, güç ve bireysel yeteneğe dayanıyor. Panama ise disiplinli savunma ve takım oyunuyla rakibe direnmeye çalışacak. Her iki takım için de bu maç, gruptaki geleceği belirlemede büyük önem taşıyabilir.

Özbekistan taraftarları için günün en önemli karşılaşması sabah saat 07:00'de başlayacak. Milli takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkarak Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele, Özbekistan futbol tarihinde özel bir yere sahip. Yıllardır beklenen hayal nihayet gerçek oluyor ve "Beyaz Kurtlar" Dünya Kupası'ndaki ilk adımını atıyor.

Kolombiya; teknik, hızlı ve uluslararası deneyime sahip oyunculardan oluşan güçlü bir takım olarak kabul ediliyor. Rakip kadroda Güney Amerika ve Avrupa kulüplerinde forma giyen üst düzey oyuncular bulunuyor. Bu nedenle Özbekistan için ilk maç oldukça zorlu bir sınav olacak.

Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinden savunmada yüksek disiplin, orta sahada sert mücadele ve kontra ataklarda isabet bekleniyor. Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov ve diğer lider oyuncuların performansı takım sonucuna büyük etki edebilir.

Özbekistan bu karşılaşmaya sadece sonuç için değil, aynı zamanda milli futbolumuzun seviyesini tüm dünyaya göstermek için çıkacak. Takım, Özbekistan'da ve yurt dışında milyonlarca taraftar tarafından destekleniyor.

17/18 Haziran maç programı:

  • 22:00 — Portekiz — Kongo Demokratik Cumhuriyeti

  • 01:00 — İngiltere — Hırvatistan

  • 04:00 — Gana — Panama

  • 07:00 — Özbekistan — Kolombiya

Dünya Kupası'ndaki her ilk tur maçı büyük önem taşır. İlk galibiyet takımlara güven ve kritik üç puan kazandırırken, mağlubiyet sonraki maçlarda baskıyı artırır.

Bu nedenle bugün sahaya çıkacak tüm milli takımların maça temkinli ancak yüksek motivasyonla başlaması bekleniyor. Taraftarlar için ise akşamdan sabaha kadar sürecek gerçek bir futbol maratonu başlıyor.

Elbette ana odak saat 07:00'deki Özbekistan — Kolombiya maçında olacak. Bu mücadelenin sonucu ne olursa olsun, milli futbol tarihimizde unutulmaz bir sayfa olarak kalacaktır.

PortekizİngiltereHırvatistanKolombiyaMeksika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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