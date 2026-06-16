Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin

Özbekistan futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş, milyonlarca vatandaşımızın on yıllardır hayalini kurduğu o büyük gün geldi. Ülkemizin milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasında sahaya çıkıyor. Bu yılın 18 Haziran tarihinde, Taşkent saatiyle sabah 07:00 'de, Mexico City'nin görkemli stadyumlarından birinde vatandaşlarımızı, Güney Amerika'nın en güçlü ve tehlikeli devlerinden biri olan Kolombiya milli takımına karşı oldukça heyecanlı ve tarihi bir mücadele bekliyor.

Tüm Özbek halkının dikkati bu karşılaşmaya odaklanmışken, Rusya'nın futbol dünyasındaki en ünlü ve saygın analiz kaynaklarından biri olan «football.kulichki.net» sitesinin uzmanları, yaklaşan dramatik mücadele için ilginç ve beklenmedik tahminlerini sundular.

Cannavaro'nun öğrencileri sınavda: Kadrodaki ciddi kayıplar

Rus spor yorumcularının belirttiğine göre, Özbekistan milli takımı turnuva ev sahipleri tarafından Beyaz Saray topraklarında pek sıcak karşılanmasa da, bu durum efsanevi İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro liderliğindeki takım üyelerini ruhen yıkmadı. Dikkat çekici olan nokta, dünya futbol efsanesi Cannavaro yönetiminde temsilcilerimizin henüz resmi statüde hiçbir maçta sahaya çıkmamış olmasıdır. Hatırlatalım ki, bu 2026 Dünya Kupası bileti, yetenekli teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde kazanılmıştı.

Haziran ayında oynanan son hazırlık ve kontrol maçlarında Cannavaro'nun öğrencileri üst üste iki kez mağlubiyetin acısını tattılar. Ancak dünya devi Hollanda milli takımına karşı oynanan (1:2) maçtaki temsilcilerimizin sergilediği anlamlı oyun kalitesi ve irade, İtalyan başantrenörün şahsen çok hoşuna gitti. Dünya Kupası başlangıcı öncesinde milli takımımızın en büyük ve sancılı sorunu; kadronun temel liderleri olan Odil Hamrobekov, Khojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov ve Aziz Ganiyev'in sakatlıklar ve diğer nedenlerle bu turnuvada takıma yardımcı olamayacak olmasıdır.

Kolombiya milli takımının uluslararası sahalardaki deneyimi ve seviyesi, şüphesiz futbolcularımızdan çok daha yüksektir. Özbekistan temsilcileri Dünya Kupaları'nda yeni şanlı sayfalar yazmaya yeni başlarken, "kahveciler" Dünya Kupaları'na katılma ve orada büyük galibiyetler alma alışkanlığını çoktan mükemmelleştirmiş durumdalar. Elemeler aşamasında Kolombiya, sadece mevcut dünya şampiyonu Arjantin ve Ekvador milli takımlarına karşı şansını kaybetmişti. Turnuva öncesi düzenlenen son 8 kontrol maçında ise sadece Hırvatistan ve Fransa gibi güçlü milli takımlardan mağlubiyet aldılar. İntrigayı artıran bir diğer sıcak faktör ise Kolombiyalıların ana forveti ve lideri Jhon Cordoba'nın şu an ideal spor formunda olmamasıdır.

Aşağıdaki resmi istatistik tablosu aracılığıyla her iki milli takımın şu anki durumu, uluslararası reytingdeki yeri ve son performansları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Milli Takımlar ve Statüleri FIFA Dünya Sıralamasındaki Yeri Takımların Karşılıklı Mücadele Geçmişi Son Maçlardaki Toplam Mağlubiyet Sayısı Gol Yeme ve Savunma Durumu (2026) Uzmanların ve Analistlerin Nihai Tahmini Özbekistan

(Turnuva Çaylağı) 51. sıra Daha önce hiç karşı karşıya gelmediler Sekiz maçta sadece 2 kez mağlup oldu Üst üste iki maçta toplam gol oranı - 1:4 Özbekistan milli takımı mağlup olmaz! Kolombiya

(Deneyimli Dev) 13. sıra Daha önce hiç karşı karşıya gelmediler Son 13 maçta sadece 2 kez kaybetti Bu yılki 4 maçın 3'ünde gol yedi Kadro güçlü ancak lider Cordoba ideal formda değil

Rus Uzmanların Beklenmedik Tahmini: «Özbekistan Mağlup Olmaz!»

Rusya'nın önde gelen futbol analistleri ve uzmanları, uluslararası arenada birçok bahis şirketinin Özbekistan milli takımının iç potansiyelini ve gücünü yeterince değerlendirmediği sonucuna vardılar. Çünkü takımımız, dünyanın en güçlü ve ünlü rakiplerine karşı oynadığı maçlarda bile rakibin hücum taktiğini tamamen bozma ve onlara sahada "temiz hava" bırakmama yeteneğine sahip olduğunu defalarca pratikte kanıtlamıştır.

Elbette Güney Amerika temsilcileri kadro ve bireysel yetenek açısından çok daha üstün görünebilir, ancak Özbek futboluna özgü olan durmaksızın çalışma azmi, demir gibi sağlam disiplin ve yüksek düzeydeki takım dayanışması, çoğu durumda rakibin milyon euroluk yıldızlarını etkisiz hale getirmeye muktedirdir.

«football.kulichki.net» uzmanlarının nihai tahmini: Bu mücadelede temsilcilerimiz underdog değil. Özbekistan milli takımı, tarihi ilk maçında Kolombiya gibi güçlü bir rakibe karşı mertçe direnecek ve bu karşılaşmada asla mağlubiyet almayacaktır (en azından beraberlik veya tarihi bir galibiyet)!

Biz de «Zamin» yaratıcı ekibi ve tüm ülkemizin milyonlarca futbolseveri adına, Mexico yeşil sahalarına adım atacak olan Fabio Cannavaro ve onun cesur savaşçılarına bu tarihi başlangıçta büyük zaferler, şans ve galibiyetler dileriz! İleri, Özbekistan!

2026 Dünya Kupası'nın en güncel ve özel haberlerini, Özbekistan milli takımının Meksika'daki tarihi yolculuğunu, maç sonrası sıcak röportajları ve spor dünyasına dair en güvenilir olayları her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!