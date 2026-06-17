Denisov, Özbekistan'ın Kolombiya Karşısındaki Planını Tahmin Etti

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 1. turunda Kolombiya ile oynayacağı tarihi maç öncesinde uzmanlar çeşitli görüş ve tahminlerini dile getiriyor. Milli takımımızın ilk Dünya Kupası'nda nasıl bir oyun sergileyeceği, hangi taktiği seçeceği ve güçlü rakibe ne kadar direnebileceği taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Özbekistan milli takımının eski futbolcusu ve Rusya şampiyonu Vitaliy Denisov da Kolombiya mücadelesi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Deneyimli savunmacı, rakibin çok güçlü ve üst düzey futbolculardan oluşması nedeniyle bu maçın "beyaz kurtlar" için kolay geçmeyeceğini vurguladı.

Kolombiya milli takımı, Güney Amerika futbolunun en istikrarlı ekiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Kadrosunda Avrupa kulüplerinde büyük deneyim kazanmış, teknik ve hızlı futbolcular bulunuyor. Bu nedenle Özbekistan'ın yapacağı her hata rakip tarafından cezalandırılabilir.

Ancak Denisov'a göre, tam da böyle güçlü bir rakibe karşı verilen mücadele, Özbekistan milli takımının gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Dünya Kupası'ndaki çıkış maçı, futbolcuların fiziksel durumunu, psikolojik hazırlığını ve taktik disiplininin ne seviyede olduğunu gösterecek.

Eski futbolcu, Özbekistan'ın maça temkinli bir tarzda başlayabileceğini tahmin etti. Ona göre milli takımımızın topu rakibe bırakıp, ana odağını savunmada güvenli hareket etmeye ve hızlı kontra ataklara vermesi muhtemel.

Vitaliy Denisov, "Özbekistan maça ikinci planda başlayıp rakibi kontra ataklarda yakalamaya çalışabilir. Bence temel taktik yönelim bu olacaktır" dedi.

Bu taktik, güçlü takımlara karşı oynanan maçlarda sıkça kullanılır. Kolombiya'nın topa hakim olup güçlü bir şekilde hücuma çıkması beklenirken, savunma hattının arkasında boş alanlar oluşabilir. Özbekistanlı futbolcuların tam da bu fırsatları değerlendirerek hızlı kontra ataklar organize etmeye çalışması bekleniyor.

Bu noktada Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov ve Eldor Shomurodov gibi hücum oyuncularının hızı ve bireysel yetenekleri büyük önem taşıyor. Rakip topu kaybettiğinde hızla hücuma kalkarak Kolombiya savunmasına beklenmedik baskılar kurabilirler.

Aynı zamanda Özbekistan için savunma disiplini birinci öncelik. Kolombiya'nın Luis Diaz, James Rodriguez ve diğer teknik oyuncularına fazla özgürlük tanımak büyük risk taşır. Bu nedenle her futbolcunun pozisyonuna sıkı sıkıya bağlı kalması, ikili mücadelelerde güven vermesi ve maç boyunca konsantrasyonunu kaybetmemesi gerekiyor.

Denisov, Kolombiya'nın oyununun beklendiği gibi gitmemesi konusunda da temennilerini dile getirdi. Ona göre, Güney Amerikalılar potansiyellerini tam olarak yansıtamazlarsa veya baskı altında hata yaparlarsa, Özbekistan bu durumdan verimli bir şekilde yararlanmalı.

Özbekistan milli takımının eski futbolcusu, "Umarım Kolombiya'nın oyunu istediği gibi gitmez ve bizim çocuklar bundan faydalanır" dedi.

Dünya Kupası'nın ilk maçında her iki takımın da büyük baskı hissetmesi doğaldır. Kolombiya, favori olarak galibiyete yakın görülüyor. Özbekistan ise turnuvadaki ilk deneyimi olduğu için nispeten daha rahat hareket etme imkanına sahip. Bu durum futbolcularımıza psikolojik olarak belirli bir avantaj sağlayabilir.

Favori takımlar bazen rakibi yeterince önemsememe veya hızlı gol atma isteğiyle taktik disiplini kaybetme gibi hatalar yapabiliyor. Eğer Özbekistan ilk dakikalarda rakip baskısına dayanır ve savunmada sağlam durursa, maç içinde fırsatlar yakalayabilir.

Denisov'un düşünceleri, milli takım için gerçekçi ve mantıklı bir taktik yönelim sunuyor. Kolombiya ile açık futbol oynamak büyük risk taşıyabilir. Bu nedenle temkinli savunma, orta saha yoğunluğu ve hızlı kontra atakların "beyaz kurtların" ana silahı olması bekleniyor.

Elbette Dünya Kupası'nda her plan sahadaki duruma göre değişebilir. Erken gelen bir gol, bir penaltı veya futbolcuların bireysel performansı tüm maç senaryosunu başka bir yöne çevirebilir.

Bu yüzden Özbekistanlı futbolculardan sadece taktik disiplin değil, beklenmedik durumlara hızla adapte olmaları da bekleniyor. Milli takımımız, ilk Dünya Kupası maçında tüm dünyaya karakterini gösterme fırsatına sahip.

Kolombiya favori olabilir ancak futbolda maç oynanmadan kazanan belli olmaz. Özbekistan'da savaşçı futbolcular, büyük bir motivasyon ve tüm halkın desteği var.

Şimdi tüm gözler bu tarihi mücadeleye çevrildi. Vitaliy Denisov'un belirttiği gibi, eğer "beyaz kurtlar" rakibin hatalarını bekleyip kontra ataklarda fırsatları iyi değerlendirebilirse, Kolombiya karşısında pozitif bir sonuç için mücadele etme şansı doğacaktır.