Nestor Lorenzo, Özbekistan Milli Takımını Hafife Almama Çağrısında Bulundu

·69·Spor
Nestor Lorenzo, Özbekistan Milli Takımını Hafife Almama Çağrısında Bulundu

Kuzey Amerika sahalarında başlayan 2026 Dünya Kupası, ilk günlerinden itibaren futbol dünyasına beklenmedik sonuçlar ve gerçek sürprizler sunmaya devam ediyor. Bu prestijli turnuvanın 1. turu kapsamında temsilcilerimizle karşı karşıya gelecek olan Güney Amerika'nın ünlü devlerinden Kolombiya Milli Takımı, şu günlerde gelecek maça ciddi bir hazırlık süreci geçiriyor. Uzun zamandır beklenen tarihi mücadele öncesinde Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo ve önde gelen futbolcular, milli takımımızın onuruna yüksek övgüler yağdırarak taraftarları ve öğrencilerini "Beyaz Kurtlar"ı asla hafife almamaya çağırdılar.

Lorenzo: «Özbekistan disiplinli ve nasıl oynayacağını bilen güçlü bir takım»

Bilindiği üzere, Kolombiya Milli Takımı 2022 Katar Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra bu yılki dünya şampiyonasına büyük bir iştahla döndü ve uzmanlar tarafından gelecek maçta net favori olarak görülüyor. Ancak takımın hocası Nestor Lorenzo, çaylak olan Özbekistan Milli Takımı'nı kolay rakip olarak görenleri uyardı.

«Dünya Kupası'nın ilk günleri tüm futbol kamuoyuna bir şeyi açıkça kanıtladı; günümüzde dünya futbolunda artık zayıf takım kalmadı ve hiçbir rakibi küçümseme hakkımız yok. Özbekistan Milli Takımı son zamanlarda güçlü rakiplere karşı oldukça anlamlı ve güzel sonuçlar alıyor. Harika bir taktik hocaları var ve kadrolarında yüksek seviyeli, uluslararası arenada isim yapmış dört-beş yıldız futbolcu top koşturuyor. En önemlisi, Özbekler sahada ne yapacaklarını çok iyi bilen ve demir gibi bir disipline sahip, oturmuş bir takımdır», diyerek temsilcilerimizi övdü Lorenzo.

Aşağıdaki spor analiz tablosu aracılığıyla, gelecek rakibimiz Kolombiya Milli Takımı temsilcilerinin Özbekistan Milli Takımı hakkındaki görüşlerini ve temel risk faktörlerini yakından inceleyebilirsiniz:

Rakip Temsilciler

Özbekistan Hakkındaki Uzman Görüşü

Beyaz Kurtlar'ın En Tehlikeli Taktik Avantajı

2026 Dünya Kupası'nın Temel Gerçeği

Teknik Direktör:


Nestor Lorenzo

• Disiplinli ve sistemli hareket eden bir takım


• Kadroda 4-5 tane yüksek seviyeli yıldız bulunuyor

Hücumdan savunmaya ve savunmadan hücuma çok hızlı geçiş yapabilme yeteneği

Turnuvada küçük takım yok ve favori statüsü görecelidir

Forvet:


Luis Suarez

• Rakibe karşı onurlu bir mücadele verme sorumluluğu yüksek

Kanat:


Carlos Gomes

• Çok hızlı ve tehlikeli bir takım

Suarez ve Gomes'ten itiraf: «Özbekistan'ın kontra atak hızına karşı dikkatli olmak gerekir»

Takım teknik direktörünün bu ciddi görüşlerini Kolombiya Milli Takımı forveti Luis Suarez de tamamen destekledi. Suarez, Dünya Kupası'ndaki ilk maçların bu turnuvada favori kavramının ne kadar göreceli olduğunu gösterdiğini belirtti. Forvet oyuncusu, «En prestijli dünya şampiyonasındayız ve her rakibe karşı maksimum güçle onurlu bir mücadele verme sorumluluğunu hissediyoruz», dedi.

Kolombiya'nın tehlikeli kanat oyuncusu Carlos Gomes ise Özbekistan Milli Takımı'nın en temel taktik avantajı olan kontra ataklardaki korkunç hızına özellikle değindi: «Rakibimiz çok kaliteli futbol oynuyor. Aşırı hızlı bir takım olarak kabul ediliyorlar. Özellikle hücumdan savunma fazına ve savunmadan hızlı, yıkıcı hücuma geçişte onlara yetişen azdır. Bu nedenle maç boyunca her saniye çok dikkatli ve tedbirli olmalıyız», diyerek endişelerini gizlemedi Gomes.

Zamin spor yorumcularının görüşü:

Rakip tarafından dile getirilen bu görüşler, Eldor Shomurodov ve Abdukodir Husanov liderliğindeki gençlerimizin uluslararası arenadaki itibarının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Kolombiya bizi inceleyip çekinirken, temsilcilerimizin sahada en güçlü yanlarını sergileyerek taraftarlarımıza tarihi bir galibiyet sunacaklarına inancımız tamdır!

Milli takımımızın 2026 Dünya Kupası stadyumlarındaki her heyecan verici karşılaşmasını, okyanus ötesinden en özel ve sıcak spor haberlerini ve dünya futboluna dair en hızlı, güvenilir gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin! Temsilcilerimize gelecek mücadelede büyük zaferler dileriz!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Denisov, Özbekistan'ın Kolombiya Karşısındaki Planını Tahmin EttiDenisov, Özbekistan'ın Kolombiya Karşısındaki Planını Tahmin EttiBugün, 07:12Cannavaro: Dünya Kupası'ndaki her maçtan keyif alacağızCannavaro: Dünya Kupası'ndaki her maçtan keyif alacağızBugün, 06:54Avusturya Milli Takımı Ürdün Karşısında Rahat Galibiyete İmza AttıAvusturya Milli Takımı Ürdün Karşısında Rahat Galibiyete İmza AttıBugün, 06:45Özbekistan Milli Takımı Kolombiya Karşısında Beyaz Forma ile Sahaya ÇıkacakÖzbekistan Milli Takımı Kolombiya Karşısında Beyaz Forma ile Sahaya ÇıkacakBugün, 06:27Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Yıldızlar Listesine GirdiAbbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Yıldızlar Listesine GirdiBugün, 06:022026 Dünya Kupası'nda bugün dört önemli ve heyecan verici maç oynanacak2026 Dünya Kupası'nda bugün dört önemli ve heyecan verici maç oynanacakBugün, 05:55
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Abduqodir Husanov hakkındaki penaltı tartışması yeniden alevlendi
Abduqodir Husanov hakkındaki penaltı tartışması yeniden alevlendi