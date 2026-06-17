Messi Dünya Kupası'nın ilk maçında kırmızı kart mı görmeliydi?

Dünya çapında milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Dünya Kupası mücadeleleri başlar başlamaz, ilk günlerden itibaren sansasyonel ve hararetli tartışmalara neden oluyor. Özellikle "Mundial" grup aşamasının 1. turunda oynanan Arjantin ve Cezayir millî takımları arasındaki karşılaşma (3:0), sadece skorla değil, tartışmalı bir hakem kararıyla da birçok kişinin dikkatini çekti.

Venezuelalı ünlü eski forvet ve şimdiki tanınmış uzman Alexandro Moreno'ya göre, Arjantin kaptanı ve efsanevi yıldız Lionel Messi, maçın ilk yarısında yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalmalıydı.

Hakem Marchinyak ve VAR neden sessiz kaldı?

Tartışmalara neden olan olay maçın ilk yarısında gerçekleşti. O pozisyonda Lionel Messi, top mücadelesinde Cezayir millî takım savunmacısı Aissa Mandi'nin kaval kemiğine arkadan kasıtlı ve çok tehlikeli bir şekilde bastı ve rakibi darbenin etkisiyle yere düştü. Ancak maçın baş hakemi Szymon Marchinyak, bu pozisyonda Arjantinli yıldıza kırmızı kartın yanı sıra sarı kart bile göstermedi. İşin daha ilginci, modern futbolun ayrılmaz bir parçası olan VAR (video yardımcı hakem) sistemi de nedense bu pozisyona hiç müdahale etmedi ve sessiz kaldı.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla maçtaki tartışmalı pozisyonu, uzmanların itirazlarını ve hakemlerin kararlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Alexandro Moreno'nun pozisyonu Baş hakem ve VAR'ın hareketi Maçın genel sonucu Mağdur futbolcu • %100 kırmızı kart

• Büyük yıldızlara ayrıcalıklı muamele

• Rakibin sağlığına ciddi risk oluşturma • Szymon Marchinyak faulü gözden kaçırdı

• Monitöre çağrılmadı

• Herhangi bir kart gösterilmedi • Arjantin — Cezayir (3:0)

• Albiceleste'nin net galibiyeti

• Gruptaki ilk 3 puan • Aissa Mandi (Cezayir savunmacısı)

• Kaval kemiğinden ciddi bir darbe aldı

"Yıldızlara yönelik ayrıcalıklı muamele piyasayı bozuyor"

Bu pozisyonu sert bir şekilde eleştiren Alexandro Moreno, ESPN FC kanalına verdiği röportajda hakem sistemini sertçe eleştirdi ve görüşlerini şu şekilde ifade etti:

«Bu, Messi için %100 kırmızı karttı ve tartışmasız bir şekilde saha dışına gönderilmeliydi. Canlı yayında sıradan bir faul gibi görünen bu pozisyonu tekrarlarda izlediğinizde, kuralın ağır bir şekilde ihlal edildiğini ve derinlemesine incelenmesi gerektiğini hemen anlarsınız. Video hakemler neden Marchinyak'ı monitöre çağırıp pozisyonu tekrar izlemesini önermedi? Bence futbolda hâlâ güçlü ve ünlü futbolculara karşı özel, ayrıcalıklı bir tutum mevcut. Messi'yi ne kadar sevsem ve yeteneğini takdir etsem de, yaptığı bu hareket çok çirkin ve yanlıştı. Arkadan gelip topa hamle yapmış olsanız bile, rakibin kaval kemiğini dizinden topuğuna kadar ezdiyseniz, kural gereği sahadan çıkmanız gerekir».

Şu ana kadar ne Arjantin millî takımı temsilcileri ne de maçın hakemleri bu tartışmalı pozisyonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada futbolseverler ikiye bölünmüş durumda ve bu epizodu hararetle tartışmaya devam ediyorlar.

Zamin spor yorumcularının sonucu: Büyük turnuvalarda Lionel Messi gibi dünya yıldızlarının yer aldığı her an daima büyüteç altında izlenir. Arjantin, Cezayir'i 3:0'lık net bir skorla yenerek turnuvaya başarılı bir başlangıç yapmış olsa da, bu hakem hatası Dünya Kupası'nın ilk günlerindeki en sansasyonel konulardan biri haline geldi.

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