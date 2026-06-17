Avusturya Milli Takımı Ürdün Karşısında Rahat Galibiyete İmza Attı

Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, heyecan verici ve beklenmedik dönüm noktalarıyla dolu maçlarıyla dünya futbolseverlerini memnun etmeye devam ediyor. Mundial'in J Grubu 1. turundaki bir sonraki ilgi çekici karşılaşmada, Avrupa'nın disiplinli ve güçlü temsilcisi Avusturya Milli Takımı, Asya kıtasının son dönemdeki en tehlikeli ekiplerinden biri olan Ürdün Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Okyanus ötesi stadyumlarda gerçekleşen sert mücadelede Avusturyalılar üstünlüklerini sergileyerek rakiplerini 3-1'lik skorla net ve önemli bir galibiyete taşıdılar.

İki yarı süren dram ve kendi kalesine atılan gol hediyesi

Karşılaşma, beklendiği gibi Ralf Rangnick'in öğrencilerinin aktif hücumlarıyla başladı. Maçın 20. dakikasında Avusturya'nın yetenekli orta saha oyuncusu Romano Schmid, rakip kaleciyi çaresiz bırakarak stadyumu ayağa kaldıran golle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Avrupalıların üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte Asyalılar sahneye çıktı. Mental olarak pes etmeyen Ürdün Milli Takımı, 50. dakikada durumu eşitlemeyi başardı. Takımın yetenekli forveti Ali Olwan, net ve beklenmedik bir vuruşla dengeyi sağladı: 1-1.

Maçın en heyecanlı ve belirleyici anı 76. dakikada yaşandı. Ürdün savunma hattından Yazan Al Arab, kendi ceza sahası içinde yaptığı hata sonucu topu beklenmedik bir şekilde kendi kalesine gönderdi ve Avusturya'yı yeniden öne geçirdi: 2-1. Maçın uzatma dakikalarının son saniyelerinde, yani 90+12. dakikada, yedek kulübesinden oyuna giren Avusturya futbol efsanesi Marko Arnautovic, penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek maça son noktayı koydu: 3-1.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla Avusturya ve Ürdün Milli Takımları arasındaki karşılaşmanın tam raporuna, gol kronolojisine ve takımların geniş kadrolarına detaylıca göz atabilirsiniz:

Maç durumu ve nihai skor Goller ve dakika kronolojisi Avusturya Milli Takımı kadrosu Ürdün Milli Takımı kadrosu 2026 Dünya Kupası. 1. Tur



Avusturya — Ürdün — 3:1



Grup aşamasının ateşli mücadelesi • 1:0 — R. Schmid (20')

• 1:1 — A. Olwan (50')

• 2:1 — Y. Al Arab (76'-Kendi Kalesine)

• 3:1 — M. Arnautovich (90+12'-Pen) A. Schlager, S. Posch, F. Lienhart, D. Alaba (P. Wanner 59'), F. Mwene (K. Chukwuemeka 59'), N. Zayvald, K. Schlager (K. Danso 59'), R. Schmid (P. Wimmer 83'), K. Laimer, M. Sabitzer, S. Kalajdzic (M. Arnautovich 46'). Y. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Y. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Fakhoury (M. Al Dawood 88'), N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, A. Olwan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

İkinci turda bizi gerçek bir "savaş" bekliyor!

Bu önemli galibiyetin ardından Avusturya Milli Takımı hanesine değerli 3 puanı yazdırdı ve gruptan çıkma şansını artırdı. Gelecek 2. turda Avusturyalıları, turnuvanın ana favorisi olan Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı ile son derece sert ve zorlu bir sınav bekliyor. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan Ürdün ise bir sonraki turda Afrika'nın iddialı temsilcisi Cezayir Milli Takımı ile sahaya çıkacak.

Zamin spor yorumcularının değerlendirmesi: Avusturya Milli Takımı, David Alaba ve Marcel Sabitzer gibi deneyimli yıldızların önderliğinde seviyesini ortaya koyabildi. Ürdün ikinci yarıda ciddi direnç gösterse de, Avrupalıların taktiksel üstünlüğü maçın kaderini belirledi. İkinci turdaki Arjantin — Avusturya maçı ise gruptaki liderlik meselesine tam bir açıklık getirmesi açısından büyük önem taşıyor!

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