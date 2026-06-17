Okyanus ötesinin üç büyük ülkesi olan ABD, Meksika ve Kanada stadyumlarının ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, sadece dev takımların kıyasıya mücadelesine değil, aynı zamanda dünya futbolu için yeni isimlerin, genç yeteneklerin ve geleceğin süper yıldızlarının keşfedileceği görkemli bir sahneye dönüşüyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu prestijli turnuvanın başlamasıyla birlikte, uluslararası spor medyası ve saygın analiz merkezleri, bu küresel forumda hangi genç futbolcuların parlayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya başladı. Özellikle dünya futbolunda söz sahibi olan ünlü İngiliz gazeteci Tom Collymore, bu Dünya Kupası'nda yeteneklerini tam anlamıyla sergileyerek büyük sahneye çıkması beklenen en umut verici ve eşsiz 32 genç yeteneğin özel bir sıralamasını hazırladı.

Abbosbek Fayzullayev — Dünyaca ünlü Özbek elması!

Milyonlarca tutkulu Özbek futbolseverini sonsuz gurur ve sevince boğan nokta ise, bu prestijli uluslararası listede milli takımımızın umut vaat eden yıldızı, ofansif orta sahamız Abbosbek Fayzullayev isimli oyuncumuzun da hak ettiği yeri almasıdır. Gazeteci, 22 yaşındaki futbolcumuzun yeteneğinin ve sahadaki büyüleyici hareketlerinin bu Dünya Kupası'nda bir keşfe dönüşeceğine dair büyük güven dile getirdi. Fayzullayev'in Brezilya, Arjantin ve Fransa gibi futbolun anavatanlarının en değerli genç yıldızlarıyla birlikte anılması, Özbek futbol eğitim sisteminin uluslararası düzeydeki bir sonraki büyük zaferidir.

Aşağıdaki resmi spor-analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve Tom Collymore'a göre dünya futbolunda köklü bir değişim yaratması beklenen en iyi 32 genç yeteneğin tam listesini yakından inceleyebilirsiniz:

Sıra Futbolcunun Adı Soyadı Temsil Ettiği Milli Takım Futbolcunun Yaşı Turnuvadaki Statüsü 1 Bazumana Ture 🇨🇮 Fildişi Sahili 20 yaş Dünya Kupası debutu 2 Kaleb Yirenkiy 🇬🇭 Gana 20 yaş Dünya Kupası debutu 3 Xilberto Mora 🇲🇽 Meksika 17 yaş Dünya Kupası debutu 4 Rayan 🇧🇷 Brezilya 19 yaş Dünya Kupası debutu 5 Yan Diomande 🇨🇮 Fildişi Sahili 19 yaş Dünya Kupası debutu 6 Kerim Alaybegovich 🇧🇦 Bosna Hersek 18 yaş Dünya Kupası debutu 7 Andreas Schelderup 🇳🇴 Norveç 22 yaş Dünya Kupası debutu 8 Joel Ordones 🇪🇨 Ekvador 22 yaş Dünya Kupası debutu 10 Nico Paz 🇦🇷 Arjantin 21 yaş Dünya Kupası debutu 11 Valentin Barco 🇦🇷 Arjantin 21 yaş Dünya Kupası debutu 12 Bilal El Khannouss 🇲🇦 Fas 21 yaş Dünya Kupası debutu 13 Warren Zaïre-Emery 🇫🇷 Fransa 20 yaş Dünya Kupası debutu 14 Paul Wanner 🇦🇹 Avusturya 20 yaş Dünya Kupası debutu 15 Yohan Manzambi 🇨🇭 İsviçre 20 yaş Dünya Kupası debutu 16 Alessandro Cirillo 🇦🇺 Avustralya 22 yaş Dünya Kupası debutu 17 Endrick 🇧🇷 Brezilya 19 yaş Dünya Kupası debutu 18 Nathan Saliba 🇨🇦 Kanada 22 yaş Dünya Kupası debutu 19 Samir Al-Murabet 🇲🇦 Fas 20 yaş Dünya Kupası debutu 20 Julio Enciso 🇵🇾 Paraguay 22 yaş Dünya Kupası debutu 21 Can Uzun 🇹🇷 Türkiye 20 yaş Dünya Kupası debutu 22 Luka Vuskovic 🇭🇷 Hırvatistan 19 yaş Dünya Kupası debutu 23 Petar Sucic 🇭🇷 Hırvatistan 22 yaş Dünya Kupası debutu 24 Mbekezeli Mbokazi 🇿🇦 Güney Afrika 20 yaş Dünya Kupası debutu 25 Jens Castrop 🇰🇷 Güney Kore 22 yaş Dünya Kupası debutu 26 Esmir Bajraktarevic 🇧🇦 Bosna Hersek 21 yaş Dünya Kupası debutu 27 Ibrahim Maza 🇩🇿 Cezayir 20 yaş Dünya Kupası debutu 28 Ibrahim Mbaye 🇸🇳 Senegal 18 yaş Dünya Kupası debutu 29 Abbosbek Fayzullayev 🇺🇿 Özbekistan 22 yaş Dünya Kupası debutu 30 Kojo Peprah Oppong 🇬🇭 Gana 22 yaş Dünya Kupası debutu 31 Gustavo Puerta 🇨🇴 Kolombiya 22 yaş Dünya Kupası debutu 32 Ayoub Bouaddi 🇲🇦 Fas 18 yaş Dünya Kupası debutu

Büyük Futbola İlk Adımlar

Açıklanan bu listenin en önemli ve dikkat çekici yanı, tabloda yer alan 32 futbolcunun tamamının kariyerlerinde ilk kez insanlık tarihinin en yüce futbol bayramı sayılan Dünya Kupası'na katılıyor olmalarıdır. Çoğu için Okyanus ötesindeki yeşil sahalar, transfer piyasasındaki değerlerini katlamak ve dünyanın dev kulüplerinin dikkatini çekmek için paha biçilemez bir fırsattır. Futbol uzmanlarının ortak görüşüne göre, yakın gelecekte milyonluk oyunları yönetecek ve dünya futbolunda görkemli başarılara imza atacak yeni "Ballon d'Or" sahiplerinin şüphesiz bu genç yetenekler arasından çıkacağı aşikardır.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Abbosbek Fayzullayev'in bu listeye dahil edilmesi tamamen adil bir karardır. Sahadaki çevikliği, beklenmedik zarif pasları ve hücum yeteneğinin, milli takımımızın K grubundaki rakipleri olan Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR savunmacıları için gerçek bir baş ağrısı olacağı kesin. Gelecek maçlarda Abbosbek'e ve tüm futbolcularımıza içtenlikle başarılar ve zaferler dileriz!

Milli takımımızın 2026 Dünya Kupası stadyumlarındaki her heyecanlı saniyesini, Abbosbek Fayzullayev'in sahadaki büyüleyici oyunlarını, Okyanus ötesinden en özel spor haberlerini ve dünya futboluna dair en hızlı, en güvenilir gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!