Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Yıldızlar Listesine Girdi
Okyanus ötesinin üç büyük ülkesi olan ABD, Meksika ve Kanada stadyumlarının ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, sadece dev takımların kıyasıya mücadelesine değil, aynı zamanda dünya futbolu için yeni isimlerin, genç yeteneklerin ve geleceğin süper yıldızlarının keşfedileceği görkemli bir sahneye dönüşüyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu prestijli turnuvanın başlamasıyla birlikte, uluslararası spor medyası ve saygın analiz merkezleri, bu küresel forumda hangi genç futbolcuların parlayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya başladı. Özellikle dünya futbolunda söz sahibi olan ünlü İngiliz gazeteci Tom Collymore, bu Dünya Kupası'nda yeteneklerini tam anlamıyla sergileyerek büyük sahneye çıkması beklenen en umut verici ve eşsiz 32 genç yeteneğin özel bir sıralamasını hazırladı.
Abbosbek Fayzullayev — Dünyaca ünlü Özbek elması!
Milyonlarca tutkulu Özbek futbolseverini sonsuz gurur ve sevince boğan nokta ise, bu prestijli uluslararası listede milli takımımızın umut vaat eden yıldızı, ofansif orta sahamız Abbosbek Fayzullayev isimli oyuncumuzun da hak ettiği yeri almasıdır. Gazeteci, 22 yaşındaki futbolcumuzun yeteneğinin ve sahadaki büyüleyici hareketlerinin bu Dünya Kupası'nda bir keşfe dönüşeceğine dair büyük güven dile getirdi. Fayzullayev'in Brezilya, Arjantin ve Fransa gibi futbolun anavatanlarının en değerli genç yıldızlarıyla birlikte anılması, Özbek futbol eğitim sisteminin uluslararası düzeydeki bir sonraki büyük zaferidir.
Aşağıdaki resmi spor-analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve Tom Collymore'a göre dünya futbolunda köklü bir değişim yaratması beklenen en iyi 32 genç yeteneğin tam listesini yakından inceleyebilirsiniz:
Sıra
Futbolcunun Adı Soyadı
Temsil Ettiği Milli Takım
Futbolcunun Yaşı
Turnuvadaki Statüsü
1
Bazumana Ture
🇨🇮 Fildişi Sahili
20 yaş
Dünya Kupası debutu
2
Kaleb Yirenkiy
🇬🇭 Gana
20 yaş
Dünya Kupası debutu
3
Xilberto Mora
🇲🇽 Meksika
17 yaş
Dünya Kupası debutu
4
Rayan
🇧🇷 Brezilya
19 yaş
Dünya Kupası debutu
5
Yan Diomande
🇨🇮 Fildişi Sahili
19 yaş
Dünya Kupası debutu
6
Kerim Alaybegovich
🇧🇦 Bosna Hersek
18 yaş
Dünya Kupası debutu
7
Andreas Schelderup
🇳🇴 Norveç
22 yaş
Dünya Kupası debutu
8
Joel Ordones
🇪🇨 Ekvador
22 yaş
Dünya Kupası debutu
10
Nico Paz
🇦🇷 Arjantin
21 yaş
Dünya Kupası debutu
11
Valentin Barco
🇦🇷 Arjantin
21 yaş
Dünya Kupası debutu
12
Bilal El Khannouss
🇲🇦 Fas
21 yaş
Dünya Kupası debutu
13
Warren Zaïre-Emery
🇫🇷 Fransa
20 yaş
Dünya Kupası debutu
14
Paul Wanner
🇦🇹 Avusturya
20 yaş
Dünya Kupası debutu
15
Yohan Manzambi
🇨🇭 İsviçre
20 yaş
Dünya Kupası debutu
16
Alessandro Cirillo
🇦🇺 Avustralya
22 yaş
Dünya Kupası debutu
17
Endrick
🇧🇷 Brezilya
19 yaş
Dünya Kupası debutu
18
Nathan Saliba
🇨🇦 Kanada
22 yaş
Dünya Kupası debutu
19
Samir Al-Murabet
🇲🇦 Fas
20 yaş
Dünya Kupası debutu
20
Julio Enciso
🇵🇾 Paraguay
22 yaş
Dünya Kupası debutu
21
Can Uzun
🇹🇷 Türkiye
20 yaş
Dünya Kupası debutu
22
Luka Vuskovic
🇭🇷 Hırvatistan
19 yaş
Dünya Kupası debutu
23
Petar Sucic
🇭🇷 Hırvatistan
22 yaş
Dünya Kupası debutu
24
Mbekezeli Mbokazi
🇿🇦 Güney Afrika
20 yaş
Dünya Kupası debutu
25
Jens Castrop
🇰🇷 Güney Kore
22 yaş
Dünya Kupası debutu
26
Esmir Bajraktarevic
🇧🇦 Bosna Hersek
21 yaş
Dünya Kupası debutu
27
Ibrahim Maza
🇩🇿 Cezayir
20 yaş
Dünya Kupası debutu
28
Ibrahim Mbaye
🇸🇳 Senegal
18 yaş
Dünya Kupası debutu
29
Abbosbek Fayzullayev
🇺🇿 Özbekistan
22 yaş
Dünya Kupası debutu
30
Kojo Peprah Oppong
🇬🇭 Gana
22 yaş
Dünya Kupası debutu
31
Gustavo Puerta
🇨🇴 Kolombiya
22 yaş
Dünya Kupası debutu
32
Ayoub Bouaddi
🇲🇦 Fas
18 yaş
Dünya Kupası debutu
Büyük Futbola İlk Adımlar
Açıklanan bu listenin en önemli ve dikkat çekici yanı, tabloda yer alan 32 futbolcunun tamamının kariyerlerinde ilk kez insanlık tarihinin en yüce futbol bayramı sayılan Dünya Kupası'na katılıyor olmalarıdır. Çoğu için Okyanus ötesindeki yeşil sahalar, transfer piyasasındaki değerlerini katlamak ve dünyanın dev kulüplerinin dikkatini çekmek için paha biçilemez bir fırsattır. Futbol uzmanlarının ortak görüşüne göre, yakın gelecekte milyonluk oyunları yönetecek ve dünya futbolunda görkemli başarılara imza atacak yeni "Ballon d'Or" sahiplerinin şüphesiz bu genç yetenekler arasından çıkacağı aşikardır.
Zamin spor yorumcularının görüşü:
Abbosbek Fayzullayev'in bu listeye dahil edilmesi tamamen adil bir karardır. Sahadaki çevikliği, beklenmedik zarif pasları ve hücum yeteneğinin, milli takımımızın K grubundaki rakipleri olan Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR savunmacıları için gerçek bir baş ağrısı olacağı kesin. Gelecek maçlarda Abbosbek'e ve tüm futbolcularımıza içtenlikle başarılar ve zaferler dileriz!
Milli takımımızın 2026 Dünya Kupası stadyumlarındaki her heyecanlı saniyesini, Abbosbek Fayzullayev'in sahadaki büyüleyici oyunlarını, Okyanus ötesinden en özel spor haberlerini ve dünya futboluna dair en hızlı, en güvenilir gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!
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