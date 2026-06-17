Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Yıldızlar Listesine Girdi

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Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Yıldızlar Listesine Girdi

Okyanus ötesinin üç büyük ülkesi olan ABD, Meksika ve Kanada stadyumlarının ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, sadece dev takımların kıyasıya mücadelesine değil, aynı zamanda dünya futbolu için yeni isimlerin, genç yeteneklerin ve geleceğin süper yıldızlarının keşfedileceği görkemli bir sahneye dönüşüyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu prestijli turnuvanın başlamasıyla birlikte, uluslararası spor medyası ve saygın analiz merkezleri, bu küresel forumda hangi genç futbolcuların parlayabileceğine dair öngörülerde bulunmaya başladı. Özellikle dünya futbolunda söz sahibi olan ünlü İngiliz gazeteci Tom Collymore, bu Dünya Kupası'nda yeteneklerini tam anlamıyla sergileyerek büyük sahneye çıkması beklenen en umut verici ve eşsiz 32 genç yeteneğin özel bir sıralamasını hazırladı.

Abbosbek Fayzullayev — Dünyaca ünlü Özbek elması!

Milyonlarca tutkulu Özbek futbolseverini sonsuz gurur ve sevince boğan nokta ise, bu prestijli uluslararası listede milli takımımızın umut vaat eden yıldızı, ofansif orta sahamız Abbosbek Fayzullayev isimli oyuncumuzun da hak ettiği yeri almasıdır. Gazeteci, 22 yaşındaki futbolcumuzun yeteneğinin ve sahadaki büyüleyici hareketlerinin bu Dünya Kupası'nda bir keşfe dönüşeceğine dair büyük güven dile getirdi. Fayzullayev'in Brezilya, Arjantin ve Fransa gibi futbolun anavatanlarının en değerli genç yıldızlarıyla birlikte anılması, Özbek futbol eğitim sisteminin uluslararası düzeydeki bir sonraki büyük zaferidir.

Aşağıdaki resmi spor-analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve Tom Collymore'a göre dünya futbolunda köklü bir değişim yaratması beklenen en iyi 32 genç yeteneğin tam listesini yakından inceleyebilirsiniz:

Sıra

Futbolcunun Adı Soyadı

Temsil Ettiği Milli Takım

Futbolcunun Yaşı

Turnuvadaki Statüsü

1

Bazumana Ture

🇨🇮 Fildişi Sahili

20 yaş

Dünya Kupası debutu

2

Kaleb Yirenkiy

🇬🇭 Gana

20 yaş

Dünya Kupası debutu

3

Xilberto Mora

🇲🇽 Meksika

17 yaş

Dünya Kupası debutu

4

Rayan

🇧🇷 Brezilya

19 yaş

Dünya Kupası debutu

5

Yan Diomande

🇨🇮 Fildişi Sahili

19 yaş

Dünya Kupası debutu

6

Kerim Alaybegovich

🇧🇦 Bosna Hersek

18 yaş

Dünya Kupası debutu

7

Andreas Schelderup

🇳🇴 Norveç

22 yaş

Dünya Kupası debutu

8

Joel Ordones

🇪🇨 Ekvador

22 yaş

Dünya Kupası debutu

10

Nico Paz

🇦🇷 Arjantin

21 yaş

Dünya Kupası debutu

11

Valentin Barco

🇦🇷 Arjantin

21 yaş

Dünya Kupası debutu

12

Bilal El Khannouss

🇲🇦 Fas

21 yaş

Dünya Kupası debutu

13

Warren Zaïre-Emery

🇫🇷 Fransa

20 yaş

Dünya Kupası debutu

14

Paul Wanner

🇦🇹 Avusturya

20 yaş

Dünya Kupası debutu

15

Yohan Manzambi

🇨🇭 İsviçre

20 yaş

Dünya Kupası debutu

16

Alessandro Cirillo

🇦🇺 Avustralya

22 yaş

Dünya Kupası debutu

17

Endrick

🇧🇷 Brezilya

19 yaş

Dünya Kupası debutu

18

Nathan Saliba

🇨🇦 Kanada

22 yaş

Dünya Kupası debutu

19

Samir Al-Murabet

🇲🇦 Fas

20 yaş

Dünya Kupası debutu

20

Julio Enciso

🇵🇾 Paraguay

22 yaş

Dünya Kupası debutu

21

Can Uzun

🇹🇷 Türkiye

20 yaş

Dünya Kupası debutu

22

Luka Vuskovic

🇭🇷 Hırvatistan

19 yaş

Dünya Kupası debutu

23

Petar Sucic

🇭🇷 Hırvatistan

22 yaş

Dünya Kupası debutu

24

Mbekezeli Mbokazi

🇿🇦 Güney Afrika

20 yaş

Dünya Kupası debutu

25

Jens Castrop

🇰🇷 Güney Kore

22 yaş

Dünya Kupası debutu

26

Esmir Bajraktarevic

🇧🇦 Bosna Hersek

21 yaş

Dünya Kupası debutu

27

Ibrahim Maza

🇩🇿 Cezayir

20 yaş

Dünya Kupası debutu

28

Ibrahim Mbaye

🇸🇳 Senegal

18 yaş

Dünya Kupası debutu

29

Abbosbek Fayzullayev

🇺🇿 Özbekistan

22 yaş

Dünya Kupası debutu

30

Kojo Peprah Oppong

🇬🇭 Gana

22 yaş

Dünya Kupası debutu

31

Gustavo Puerta

🇨🇴 Kolombiya

22 yaş

Dünya Kupası debutu

32

Ayoub Bouaddi

🇲🇦 Fas

18 yaş

Dünya Kupası debutu

Büyük Futbola İlk Adımlar

Açıklanan bu listenin en önemli ve dikkat çekici yanı, tabloda yer alan 32 futbolcunun tamamının kariyerlerinde ilk kez insanlık tarihinin en yüce futbol bayramı sayılan Dünya Kupası'na katılıyor olmalarıdır. Çoğu için Okyanus ötesindeki yeşil sahalar, transfer piyasasındaki değerlerini katlamak ve dünyanın dev kulüplerinin dikkatini çekmek için paha biçilemez bir fırsattır. Futbol uzmanlarının ortak görüşüne göre, yakın gelecekte milyonluk oyunları yönetecek ve dünya futbolunda görkemli başarılara imza atacak yeni "Ballon d'Or" sahiplerinin şüphesiz bu genç yetenekler arasından çıkacağı aşikardır.

Zamin spor yorumcularının görüşü:

Abbosbek Fayzullayev'in bu listeye dahil edilmesi tamamen adil bir karardır. Sahadaki çevikliği, beklenmedik zarif pasları ve hücum yeteneğinin, milli takımımızın K grubundaki rakipleri olan Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR savunmacıları için gerçek bir baş ağrısı olacağı kesin. Gelecek maçlarda Abbosbek'e ve tüm futbolcularımıza içtenlikle başarılar ve zaferler dileriz!

Milli takımımızın 2026 Dünya Kupası stadyumlarındaki her heyecanlı saniyesini, Abbosbek Fayzullayev'in sahadaki büyüleyici oyunlarını, Okyanus ötesinden en özel spor haberlerini ve dünya futboluna dair en hızlı, en güvenilir gelişmeleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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