Hindistan'da Telegram'ın Bir Hafta Boyunca Neden Engellendiği Belli Oldu

Hindistan'da tıp fakültelerine giriş sınavlarının yeniden yapılması sürecinde Telegram haberleşme uygulaması 22 Haziran'a kadar geçici olarak engellendi. Reuters haber ajansı bu bilgiyi paylaştı.

21 Haziran'da ülke genelinde milyonlarca aday, tıp fakültelerine ulusal giriş sınavı olan NEET-UG'ye yeniden girecek. Mayıs ayında yapılan sınav sonuçları, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.

Sınavları düzenleyen Ulusal Sınav Ajansı bu kararı destekleyerek, önlemin "platformun dolandırıcılar tarafından adayları kandırmak amacıyla organize bir şekilde kullanılmasına" yanıt olarak alındığını bildirdi.

Bazı Telegram kanalı yöneticilerinin, sınav soruları olarak sunulan materyallere erişim karşılığında adaylardan ve ailelerinden yüz binlerce rupi talep ettiği belirtildi. Kurum yetkilileri ise bu tür materyallerin korumalı sınav sistemi dışında mevcut olmadığını vurguladı.

İnternet kullanıcıları ve hak savunucuları bu yasağı eleştirerek, bunu sınavlardaki kopya ve dolandırıcılıkla ilgili çok daha ciddi bir sorunun geçici bir çözümü olarak nitelendirdi.

Bilgi için; NEET, Hindistan tıp kolejlerine kabulün temel sınavı olarak kabul edilir. 3 Mayıs 2026'da yapılan sınava ülke genelinde 2,28 milyon aday katıldı. Birkaç gün sonra, sınav sorularının sızdırıldığına dair haberler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Bunun ardından Ulusal Test Merkezi sonuçları geçersiz saydı ve yeniden sınav tarihini 22 Haziran olarak belirledi.