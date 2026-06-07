Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı

Dünyanın gözlerini çevirdiği en prestijli futbol şöleni olan Dünya Kupası'nın başlangıcının eşiğindeyiz! Milli takımımızın tarihte ilk kez bu büyük turnuvada yer alması ve ilk turda Güney Amerika'nın en korkulu devlerinden biri olan Kolombiya'ya karşı sahaya çıkması, ülkemizdeki milyonlarca taraftarın yüreğini heyecanla çarptırıyor. Okyanus ötesindeki rakiplerimiz de yaklaşan tarihi karşılaşmaya son derece ciddi hazırlanıyor. Kolombiya milli takımının baş antrenörü Nestor Lorenzo, Ürdün ile oynanacak son hazırlık maçı öncesi basın toplantısında, Özbekistan milli takımının taktik sırları ve onlara karşı oluşturulan planlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Aşağıda, deneyimli uzmanın en ilginç ve ses getiren görüşlerini dikkatinize sunuyoruz.

Kolombiya milli takımının taktik planı ve analizi

Nestor Lorenzo, Ürdün maçını sadece bir hazırlık maçı olarak değil, temsilcilerimize karşı bir 'prova' olarak görüyor. Takımın mevcut durumu ve rakiplerin incelenmesi süreci aşağıdaki özel entegre tabloda detaylıca yer almaktadır:

Hazırlık aşamaları Antrenörün görüşü ve analizi Özbekistan milli takımıyla ilgili hususlar Ürdün ile test Ürdün milli takımı zorlu eleme maçlarını geride bırakmış ve taktik açıdan oldukça disiplinli bir takım olarak kabul ediliyor. Oyun stilleri (5-3-2 veya 5-4-1 dizilişi), Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimiz Özbekistan'a çok benziyor. Rakip taktiği titizlikle inceleniyor Kolombiyalılar, Özbek futbolunun taktik yönlerini tamamen analiz ettiler. Özbekistan'ın duruma göre 3 stoperli 3-4-3 sistemiyle de oynayabileceği özellikle belirtildi. Yıldızların durumu James Rodriguez ve Juan Quintero gibi maçın kaderini değiştirebilecek liderler takımın emrinde. Bu efsanevi yıldızların sahaya çıkması, Kolombiya'nın hücum hattını temsilcilerimiz için daha da tehlikeli hale getirecek.

Nestor Lorenzo'ye göre, Kolombiya için en önemli şey rakibin kim olduğu değil, sahada kendi oyunlarını sergilemek ve galibiyete giden yolları bulabilmektir.

«Arkamızda 50 milyon Kolombiyalı var!»

Milli takımın baş antrenörü, ülkedeki çeşitli eleştirilere ve sosyal medyadaki kurgu videolara rağmen, futbolcuların vatanlarına içtenlikle bağlı olduklarını vurguladı:

«Hangi futbolcu kaptan pazubandı ile sahaya çıkarsa çıksın, aramızda her zaman tek bir slogan yankılanır: 50 milyon Kolombiyalıya sevinç yaşatmak, yüzlerini güldürmek için sahaya çıkıyoruz. Hedefimiz, adım adım ilerleyerek Dünya Kupası'nın finaline kadar ulaşmak!» — diyor Lorenzo.

Antrenör ayrıca, Özbekistan'a karşı oynanacak maçın yapılacağı Meksika'daki efsanevi «Azteca» stadionuna da değinerek, bu arenanın tıpkı «Maracana» gibi büyük bir tarihe sahip olduğunu ve orada güzel bir başlangıç yapmayı umduğunu belirtti.

Saha içi yorum: Görünen o ki, Kolombiya milli takımı temsilcilerimizi sıradan bir rakip olarak görmüyor. Özbekistan'ın 5 defansla oynamasından, taktik şemalarına ve güçlü yönlerine kadar her şeyi çok titizlikle incelediler. Ancak bizim çocuklarımız da Dünya Kupası'na sadece turist olarak gitmiyor! Milli takımımızın demir gibi disiplini, hırsı ve galibiyet arzusu herhangi bir devi şaşırtmaya kadir. Rakibimizin arkasında 50 milyon Kolombiyalı duruyorsa, bizim çocuklarımızın arkasında 38 milyondan fazla dualı Özbekistanlı var! Kısmet olursa, milli takımımız «Azteca» stadionunda gerçek gücünü göstererek tüm dünyayı şaşırtacak. Çocuklarımıza şans ve zaferler yar olsun!

Hatırlatırız ki, Dünya Kupası «K» grubundaki Kolombiya ve Özbekistan milli takımları arasındaki tarihi karşılaşma 18 Haziran'da Taşkent saatiyle sabah 07:00'de başlayacak. Kaçırmayın!

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