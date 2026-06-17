Özbekistan Milli Takımı Kolombiya Karşısında Beyaz Forma ile Sahaya Çıkacak

Tüm Özbek halkının ve milyonlarca yerel futbolseverin yıllardır özlemle beklediği tarihi anlara sadece birkaç saat kaldı! Yarın, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasındaki çıkış maçını Güney Amerika'nın iddialı ve tehlikeli temsilcisi Kolombiya Milli Takımı'na karşı oynayacak. Okyanus ötesindeki bu tarihi karşılaşma öncesinde bugün, FIFA yetkilileri, maç komiserleri ve her iki takımın resmi temsilcilerinin katılımıyla geleneksel organizasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda, yarınki müsabakanın yüksek düzeyde organize edilmesi, regülasyon kurallarına sıkı sıkıya uyulması ve güvenlik önlemleri gibi bir dizi güncel konu detaylıca ele alındı.

«Beyaz Kurtlar» Beyazlarla: Zafere Doğru Tarihi Yürüyüş!

Gerçekleştirilen resmi organizasyon toplantısının sonuçlarına göre, taraftarlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri olan takımların sahaya hangi renk formalarla çıkacağı netleşti. Yarınki kritik mücadelede Özbekistan Milli Takımı futbolcuları, geleneksel ve şanslı kabul edilen tam beyaz renkli formalarıyla mücadele edecekler. Milli takımımızın kalesini koruyan kalecimiz ise rakip forvetlerden ayrışmak ve kalenin güvenliğini sağlamak amacıyla turuncu (ateş rengi) forma ile yeşil sahaya çıkacak.

Özbekistan ve Kolombiya Milli Takımları arasındaki tarihi karşılaşmanın tüm detaylarını ve maç programını aşağıdaki resmi spor-organizasyon tablosundan inceleyebilirsiniz:

Milli Takım Forması Kaleci Forması Rengi Maç Yeri ve Stadyum Başlama Saati (Taşkent saatiyle) Maç Tarihi Tam beyaz forma

(Mutlak şans rengi) Turuncu forma

(Ateş rengi forma) Meksika,

«Mexico City» Stadyumu Sabah saat 07:00'de

(Canlı yayın) 18 Haziran 2026

(Perşembe günü)

«Mexico City» Stadyumu tarihi bir keşfe tanıklık edecek

Hatırlatmak isteriz ki, tüm dünyanın dikkatini çeken Özbekistan ve Kolombiya Milli Takımları arasındaki K Grubu 1. hafta müsabakası bu yılın 18 Haziran tarihinde Meksika'nın görkemli ve binlerce kişilik «Mexico City» Stadyumu'nun yeşil sahasında oynanacak. Bu heyecan verici ve tarihi karşılaşma, ülkemiz saatiyle yarın sabah saat 07:00'de başlayacak. Milyonlarca vatandaşımızın yarın sabaha televizyon başında, vatanımızın onurunu dünya sahnesinde savunacak gençlerimize manevi destek vererek başlayacağı şüphesizdir.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Milli takımımızın beyaz forma ile sahaya çıkması tesadüf değil. Bu renk bize birçok tarihi zafer getirdi. Rakibimiz Kolombiya'nın kadrosunda Luis Diaz ve James Rodriguez gibi güçlü yıldızlar olsa da, bizim gençlerimizde, özellikle Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov'da uluslararası arenada sürpriz yaratmak için istek çok yüksek. Yarınki maçta «Beyaz Kurtlar»a yürekten büyük başarılar dileriz! Vatan sizinle çocuklar!

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