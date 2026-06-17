Sony Akıllı Telefon Kameralarında Devrim Yapıyor: LOFIC Teknolojili Lytia L910 Tanıtıldı

·9·Teknoloji
Sony Akıllı Telefon Kameralarında Devrim Yapıyor: LOFIC Teknolojili Lytia L910 Tanıtıldı

Japon teknoloji devi Sony, mobil fotoğrafçılık dünyasında yeni bir dönem başlatan Lytia L910 görüntü sensörünü resmen tanıttı. Bu sensör, şirketin tarihindeki ilk LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) mimarisine sahip mobil cihaz olup, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Yeni teknoloji, akıllı telefon kameralarının dinamik aralığını önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Lytia L910 sensörü, 1/1,28 inç boyutunda çok katmanlı bir CMOS sensördür ve efektif çözünürlüğü 50 megapikseldir. Her bir piksel boyutu 1,22 mikrometreye eşittir. ixbt.com verilerine göre, yeni sensörün temel özelliği tek bir karede 100 dB'e kadar dinamik aralık sağlayabilmesidir. Bu değer, günümüzde mevcut olan birçok amiral gemisi akıllı telefonun kapasitesinden çok daha yüksektir.

LOFIC Teknolojisi ve Avantajları

Geleneksel HDR yöntemlerinin aksine, Sony'nin sunduğu LOFIC mimarisi, farklı pozlama sürelerine sahip birden fazla karenin birleştirilmesini gerektirmez. Tüm gerekli veriler tek bir karede toplanır; bu da hareketli nesnelerin çekiminde ortaya çıkan bulanıklık (blur) ve titreme gibi sorunları ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, Triple Conversion Gain HDR teknolojisi ile uyumlu şekilde çalışır.

Yeni sensör, ışığın çok yüksek olduğu bölgelerde görüntünün "patlamasını" (overexposure) önler ve gölgeli kısımlardaki gürültüyü minimize eder. Sonuç olarak kullanıcı, pürüzsüz ton geçişlerine sahip ve detay açısından zengin bir görüntü elde eder. Sony temsilcileri, rastgele gürültü seviyesinin önceki Lytia 828 sensörüne kıyasla yüzde 30 oranında azaltıldığını vurguluyor.

Enerji Verimliliği ve Video Yetenekleri

Lytia L910 sadece görüntü kalitesiyle değil, aynı zamanda enerji tasarrufuyla da öne çıkıyor. Optimize edilmiş devreler sayesinde görüntü işleme sürecindeki güç tüketimi azaldı. Bu da akıllı telefonların 4K çözünürlükte saniyede 60 kare (fps) hızında yüksek kaliteli HDR videoları daha uzun süre kaydedebilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca sensör, 50 MP çözünürlükte saniyede 30 kare ve 12,5 MP çözünürlükte saniyede 120 kare hızında çekim yapabilmektedir. Bunun, mobil oyunlar ve sosyal medya için kaliteli içerik üreticileri adına ideal olacağı bekleniyor. Özbekistan pazarında bu teknolojiyle donatılmış cihazların ortaya çıkmasının, mobil videografi meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.

Şirketin planına göre, Lytia L910 sensörlerinin seri teslimatları 2026 yazında başlayacak. İlk verilere göre, bu devrim niteliğindeki sensörle donatılacak ilk akıllı telefonların Vivo X500 ve Oppo Find X10 serileri olması bekleniyor. Sony, bu yenilikle Apple ve Samsung gibi rakipleriyle olan yarışta konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

SonyLytia L910Akıllı TelefonKameraTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pavel Durov, Telegram'ın faaliyetlerini engellemekle Meta ve Reliance şirketlerini suçladıPavel Durov, Telegram'ın faaliyetlerini engellemekle Meta ve Reliance şirketlerini suçladıBugün, 05:29Evrenin Genişliği ve Fizik Yasaları: Uzaylılar Dünyaya Neden Gelemez?Evrenin Genişliği ve Fizik Yasaları: Uzaylılar Dünyaya Neden Gelemez?Bugün, 03:20Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Gerginlik Şirket Gelirlerini ArtırıyorAnthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Gerginlik Şirket Gelirlerini ArtırıyorBugün, 22:56Apple Kullanıcı Gizliliğini Tehlikeye Atıyor: Hide My Email Sistemi DeğişiyorApple Kullanıcı Gizliliğini Tehlikeye Atıyor: Hide My Email Sistemi DeğişiyorBugün, 22:28Güneş Astronomisinde Devrim: 6 Milimetrelik Optik Uzay Araştırmalarını DeğiştiriyorGüneş Astronomisinde Devrim: 6 Milimetrelik Optik Uzay Araştırmalarını DeğiştiriyorBugün, 21:29ABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk'ın xAI şirketini ulusal güvenlik gerekçesiyle savunduABD Adalet Bakanlığı, Elon Musk'ın xAI şirketini ulusal güvenlik gerekçesiyle savunduBugün, 21:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi