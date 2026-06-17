Sony Akıllı Telefon Kameralarında Devrim Yapıyor: LOFIC Teknolojili Lytia L910 Tanıtıldı

Japon teknoloji devi Sony, mobil fotoğrafçılık dünyasında yeni bir dönem başlatan Lytia L910 görüntü sensörünü resmen tanıttı. Bu sensör, şirketin tarihindeki ilk LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) mimarisine sahip mobil cihaz olup, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel düzeyde fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Yeni teknoloji, akıllı telefon kameralarının dinamik aralığını önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Lytia L910 sensörü, 1/1,28 inç boyutunda çok katmanlı bir CMOS sensördür ve efektif çözünürlüğü 50 megapikseldir. Her bir piksel boyutu 1,22 mikrometreye eşittir. ixbt.com verilerine göre, yeni sensörün temel özelliği tek bir karede 100 dB'e kadar dinamik aralık sağlayabilmesidir. Bu değer, günümüzde mevcut olan birçok amiral gemisi akıllı telefonun kapasitesinden çok daha yüksektir.

LOFIC Teknolojisi ve Avantajları

Geleneksel HDR yöntemlerinin aksine, Sony'nin sunduğu LOFIC mimarisi, farklı pozlama sürelerine sahip birden fazla karenin birleştirilmesini gerektirmez. Tüm gerekli veriler tek bir karede toplanır; bu da hareketli nesnelerin çekiminde ortaya çıkan bulanıklık (blur) ve titreme gibi sorunları ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, Triple Conversion Gain HDR teknolojisi ile uyumlu şekilde çalışır.

Yeni sensör, ışığın çok yüksek olduğu bölgelerde görüntünün "patlamasını" (overexposure) önler ve gölgeli kısımlardaki gürültüyü minimize eder. Sonuç olarak kullanıcı, pürüzsüz ton geçişlerine sahip ve detay açısından zengin bir görüntü elde eder. Sony temsilcileri, rastgele gürültü seviyesinin önceki Lytia 828 sensörüne kıyasla yüzde 30 oranında azaltıldığını vurguluyor.

Enerji Verimliliği ve Video Yetenekleri

Lytia L910 sadece görüntü kalitesiyle değil, aynı zamanda enerji tasarrufuyla da öne çıkıyor. Optimize edilmiş devreler sayesinde görüntü işleme sürecindeki güç tüketimi azaldı. Bu da akıllı telefonların 4K çözünürlükte saniyede 60 kare (fps) hızında yüksek kaliteli HDR videoları daha uzun süre kaydedebilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca sensör, 50 MP çözünürlükte saniyede 30 kare ve 12,5 MP çözünürlükte saniyede 120 kare hızında çekim yapabilmektedir. Bunun, mobil oyunlar ve sosyal medya için kaliteli içerik üreticileri adına ideal olacağı bekleniyor. Özbekistan pazarında bu teknolojiyle donatılmış cihazların ortaya çıkmasının, mobil videografi meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesizdir.

Şirketin planına göre, Lytia L910 sensörlerinin seri teslimatları 2026 yazında başlayacak. İlk verilere göre, bu devrim niteliğindeki sensörle donatılacak ilk akıllı telefonların Vivo X500 ve Oppo Find X10 serileri olması bekleniyor. Sony, bu yenilikle Apple ve Samsung gibi rakipleriyle olan yarışta konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.