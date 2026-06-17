Scaloni, Messi'nin Cezayir Maçındaki Performansına Hayran Kaldı

Kuzey Amerika stadyumlarında milyonlarca taraftarın gözü önünde heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası, ilk sıcak sonuçları ve uzmanların dikkat çekici yorumlarıyla dünya kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. Grup aşamasının ilk turunda Afrika kıtasının güçlü temsilcilerinden Cezayir Milli Takımı'nı 3-0 mağlup eden son dünya şampiyonları, şu anda Amerika kıtasının ana gündem maddesi haline geldi. Bu anlamlı ve büyük galibiyetin ardından Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, basın toplantısına katılarak maçın kahramanı Lionel Messi'nin büyüleyici oyunu ve takımın genel taktiği hakkında heyecanla konuştu.

Scaloni: «Leo beni sözsüz bıraktı, 20 yıldır mucizeler yaratıyor»

Maçın kaderini tek başına belirleyip rakip kaleye üç muhteşem gol gönderen kaptan Lionel Messi'nin ustalığından bahsederken, deneyimli teknik adam hayranlığını gizleyemedi.

«Dürüst olmak gerekirse, Leo bugün sahada sergilediği hünerlerle beni sözsüz bıraktı. Onun hakkında daha hangi yeni tanımlamaları veya övgü sözlerini söyleyebilirim? O sadece akılalmaz düzeyde büyük bir fenomen. Messi, bu yüksek seviyeyi ve mucizeleri tam 20 yıldır kesintisiz bir şekilde sergiliyor. Tüm futbol dünyasının ve milyonlarca taraftarın onun her hareketinden sonsuz keyif ve anlık haz alması boşuna değil» diyerek öğrencisine olan saygısını dile getirdi Scaloni.

Ayrıca teknik direktör, takımın sahadaki felsefesine ve temel üstünlüğüne de değindi: «Top kontrolü ve anlamlı oyun tarzı konusunda rakibe asla teslim olmayız. Sahada topla nasıl etkileşim kuracağımız bizim kanımıza işlemiş asıl tarzımızdır ve her maçta bunu akılda tutarak hareket etmek son derece önemlidir».

Aşağıdaki resmi spor-analiz tablosu aracılığıyla Lionel Scaloni'nin Cezayir maçı sonrası değerlendirmelerini, taktik görüşlerini ve Arjantin Milli Takımı'nın turnuvadaki durumunu detaylıca inceleyebilirsiniz:

Scaloni'nin Temel Tezleri Lionel Messi'ye Verilen Değerlendirme Arjantin'in Taktik Prensibi Dünya Kupası Başlangıçlarının Psikolojik Faktörü • İlk maçtaki galibiyet çok önemliydi

• Cezayir kolayca teslim olmadı • Sözsüz bırakan bir dahi

• 20 yıldır istikrarlı kariyer • Top kontrolünde asla geri adım atmamak

• Ofansif ve anlamlı futbol • 2022 Dünya Kupası'ndaki hatadan ders çıkarıldı

• Turnuvaya galibiyetle başlamak gerekir

«Katar'daki hatadan doğru dersler çıkardık»

Milli takım hocası, Dünya Kupaları'ndaki ilk karşılaşmaların futbolcular için her zaman ruhsal olarak ağır ve baskı altında geçtiğini hatırlattı. Bu konuda 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki başarısız başlangıcı anımsattı.

«Dünya Kupası'nın ilk adımı her zaman çok karmaşık ve heyecan verici olur. Geçen dünya şampiyonasında başarısız bir başlangıç yaparak kendimizi zor duruma sokmuştuk (Suudi Arabistan'a karşı alınan mağlubiyet kastediliyor). Bu nedenle bugün Kuzey Amerika'daki yürüyüşümüze güzel ve güvenilir bir galibiyetle başlamak bizim için su ve hava kadar gerekliydi» dedi Arjantinli teknik adam.

Konuşmasının sonunda Scaloni, mağlup edilen rakibe karşı da sıcak sözler söylemeyi ihmal etmedi: «Sahaya çıkmadan önce çok zorlu bir sınav beklediğimizi iyi biliyorduk. Cezayir, taktiksel olarak çok kaliteli ve disiplinli futbol oynayan bir takım. Bugün sahada çok büyük bir iş çıkardılar, bu yüzden bu mücadele bizim için asla kolay geçmedi».

Bu parlak zaferin ardından Arjantin Milli Takımı, aldığı 3 puan ve averajla J grubunun net liderlerinden biri haline geldi. Kutlamalar yapan «Albiceleste», bir sonraki tur kapsamında Avrupa'nın güçlü temsilcisi Avusturya Milli Takımı ile sahaya çıkacak.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Scaloni'nin soğukkanlılığı ve Messi'nin bu muazzam formu, Arjantin'in unvanını korumak için Amerika'ya geldiğini açıkça gösteriyor. En önemlisi, takım Katar'daki hatalardan ders almış ve turnuvaya riskli maceralara atılmadan başladı. Bir sonraki turda Avusturya maçında Messi'den yeni goller ve mutlak rekorlar bekliyoruz!

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