Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Hakkındaki Şok Gerçeği Açıkladı

·63·Spor
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Hakkındaki Şok Gerçeği Açıkladı

Kuzey Amerika sahalarını sarsan 2026 Dünya Kupası, sadece goller ve kıyasıya mücadelelerle değil, futbol yıldızlarının medyaya yansıyan sansasyonel açıklamalarıyla da dünya gündeminde. Grup aşamasının ilk maçında Cezayir karşısında alınan farklı galibiyet (3:0) ve bu maçta kaydedilen tarihi hat-trick sonrası, Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, dünya futbolunun en büyük tartışması olan Cristiano Ronaldo ile arasındaki rekabet ve tarihin en iyisi (GOAT) unvanı hakkında beklenmedik ve çarpıcı düşüncelerini paylaştı.

Leo Messi: «Ronaldo en güçlülerden biri ama bir numara değil»

Dünya futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olan Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihindeki en iyi golcüler arasında yer almanın kendisi için büyük bir gurur ve onur olduğunu gizlemedi. Bununla birlikte Arjantinli dahi, her zamanki gibi kişisel başarıların, kuru istatistiklerin ve rekorların peşinde koşmadığını, bunların kendisi için ikinci planda olduğunu özellikle belirtti. Ancak, yüzyılın rakibi olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo hakkında söyledikleri medyada hızla yayıldı.

Ünlü uluslararası yayın 'Infobae', Messi'nin beklenmedik sözlerini şöyle aktarıyor: «Böylesine büyük futbol ustalarıyla aynı sırada anılmaktan ve onlarla rekabet edebilmekten içtenlikle gurur duyuyorum. Ancak şahsen benim için bu tür göstergeler o kadar büyük bir önem taşımıyor. Ronaldo'ya gelince, o şüphesiz futbol tarihinin en güçlü ve en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilir, fakat futbol tarihinde asla bir numara değildir».

Aşağıdaki spor analiz tablosu aracılığıyla Lionel Messi'nin Ronaldo hakkındaki düşüncelerini ve Dünya Kupaları tarihindeki gol krallığı yarışının güncel durumunu yakından inceleyebilirsiniz:

Messi'nin son sonucu

Cristiano Ronaldo hakkındaki değerlendirmesi

Kişisel rekorlara bakışı

Dünya Kupası tarihinin gol liderleri

Cezayir kalesine hat-trick



• Arjantin galibiyeti (3:0)


• Messi'nin 16 golü var

• Tarihin en güçlülerinden biri


• Ama bir numara değil


• Statüsü göreceli

• Kişisel istatistikler önemli değil


• Büyük isimlerle yan yana olmak bir onurdur

Miroslav Klose ve Lionel Messi



• Her iki efsanenin de 16'şar golü bulunuyor


• Liderlik paylaşılıyor

Gol krallığında iki hakim: Klose ve Messi zirvede!

Cezayir milli takımının kalesini üç kez sarsan Lionel Messi, bu başarının ardından Dünya Kupaları tarihinin en iyi golcüleri listesinde Alman futbol efsanesi Miroslav Klose'ye yetişti. Şu anda her iki futbolcunun da hesabında 16'şar gol bulunuyor ve Dünya Kupaları tarihinde mutlak liderliği paylaşıyorlar. Bir sonraki maçta Leo rakip kaleyi bir kez daha havalandırırsa, bu konuda tek lider haline gelerek Klose'yi tahtından indirebilir.

Zamin spor yorumcularının görüşü:

Lionel Messi'nin Ronaldo hakkındaki bu düşünceleri sadece bir kıskançlık veya rekabet değil, yıllar içinde şekillenmiş bir futbol felsefesinin ürünüdür. Messi, sahada takım oyununu ve kupaları her şeyin üzerinde tutmasıyla ayrışır. Klose'nin rekorunun kırılmasının eşiğinde olan Leo, bir numara olduğunu istatistikler olmadan da sahadaki sihirli oyunuyla çoktan kanıtladı!

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Lionel MessiCristiano RonaldoArjantinCezayirInfobae
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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