Kabe örtüsü yenilendi: Kutsal mekanda yüce anlar

Hicri 1448 yılının gelişi münasebetiyle, Kabe'nin kutsal örtüsü 1 Muharrem gecesi — 16 Haziran 2026 tarihinde yenisiyle değiştirildi. Bu süreç her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmekte olup Müslümanlar için büyük bir ruhani ve manevi önem taşımaktadır.

Kabe örtüsü olan Kisve, özel olarak hazırlanmış doğal ipekten dikilir. Üzerine Kur'an ayetleri, altın ve gümüş ipliklerle zarif bir üslupla nakşedilir. Bu kutsal kumaş, yüksek bir ustalık ve büyük bir özenle hazırlanarak Kabe'ye giydirilir.

Kisve değişim töreni sıradan bir süreç değildir; tüm İslam dünyası için sembolik bir öneme sahip olan önemli bir olay olarak kabul edilir. Bu anlar aracılığıyla müminlerin Kabe'ye olan sonsuz saygısı ve sevgisi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Her yıl eski kisve dikkatle çıkarılır ve yerine yeni, görkemli bir kisve yerleştirilir. Eski kisve ise daha sonra özel bir düzenle saklanır veya çeşitli Müslüman kuruluşlara hediye edilir.

Bu süreç sadece dini bir gelenek değil, aynı zamanda İslam dünyasının birliğini ve beraberliğini ifade eden önemli sembollerden biri olarak değer görmektedir.