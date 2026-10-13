Eski dost kurtarmaya döndü: Başarısız Osasuna, Arrasate'yi geri getirdi

·6·Spor
Eski dost kurtarmaya döndü: Başarısız Osasuna, Arrasate'yi geri getirdi

İspanya liginde sezona kötü bir başlangıç yapan Osasuna kulüp yönetimi, teknik ekipte acil ve köklü bir değişikliğe gitti. Tatmin edici olmayan sonuçların ardından Luis Ramis ile yollar ayrıldı ve takımın eski teknik direktörü Jagoba Arrasate göreve getirildi.

Pamplona ekibi, Basklı teknik adamın dönüşünü resmen duyurdu ve kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

İkinci dönem ve 2029'a kadar sürecek proje

Arrasate'nin Pamplona'ya dönüşü kulüp için yeni bir umut ışığı oldu:

  • Uzun vadeli güven: Jagoba Arrasate ile imzalanan yeni sözleşme 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak;

  • İkinci dönem: Basklı çalıştırıcı için bu, daha önce de başarılı yıllar geçirdiği Osasuna'daki ikinci teknik direktörlük dönemi olacak;

  • Krizden çıkış görevi: Deneyimli hocaya, takımın oyununu hızla istikrara kavuşturması ve puan tablosundaki tehlikeli bölgeden uzaklaştırması görevi verildi.

Osasuna'nın ligdeki durumu ve sıradaki sınav

Kulübün mevcut durumu ve gelecek maçın detayları:

  • Ligdeki konumu: Pamplona ekibi şu anda İspanya ligi puan tablosunda sadece 16. sırada yer alıyor;

  • Sıradaki maç: Jagoba Arrasate'nin dönüşünden sonraki ilk sınavı 18 Ekim Pazar günü Santander'in Racing kulübüne karşı oynanacak maçta gerçekleşecek.

Osasuna taraftarları, yakından tanıdıkları hocanın dönüşünün takıma yeni bir soluk getireceğine ve sonuçların iyileşeceğine inanıyor.

OsasunaJagoba ArrasatePamplonaLa Ligaİspanya Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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