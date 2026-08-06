PSG ve Arsenal tökezledi: Favoritler için zorlu gece

Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık maçları sürpriz sonuçlarla tamamlandı. PSG, İspanya İkinci Lig temsilcisi Mallorca karşısında üç cevapsız gol yerken Arsenal, Dublin’de Betis’e 1:3 mağlup oldu.

Günün üçüncü dikkat çeken maçında ise Napoli, Osasuna’yı 2:1 mağlup ederek yeni sezon öncesindeki bir başka galibiyetini aldı.

Mallorca, PSG’yi üç golle cezalandırdı

Paris ekibi, 48. Trofeo Ciudad de Palma kapsamında Mallorca’ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3:0’lık net galibiyetiyle sona erdi.

Zito Luvumbu ilk yarıda skoru açtı. Kısa süre sonra Jan Virgili farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının başında Antonio Raillo’nun kafa vuruşu ise maçın kaderini fiilen belirledi.

Mallorca, yeni sezona LaLiga Hypermotion’da, yani İspanya’nın ikinci liginde başlamaya hazırlanıyor. Buna rağmen takım, Avrupa’nın mevcut devlerinden birine karşı organize savunması ve hızlı hücumlarıyla büyük üstünlük kurdu.

PSG bu maça tam kadroyla çıkmadı. Bazı milli futbolcular tatilden dönmezken, ilk 11’in düzenli isimlerinden yalnızca Matvey Safonov ve Khvicha Kvaratskhelia ilk dakikadan itibaren sahadaydı. Kvaratskhelia, Paris ekibinin en aktif oyuncusu olsa da ev sahibi savunmasını aşamadı.

Sonuç, Mallorca’nın hazırlık seviyesinin şu anda daha yüksek olduğunu gösterdi. PSG için 0:3’lük mağlubiyet, resmi sezon başlamadan önce fiziksel durum ve kadro dengesi açısından ciddi bir uyarı niteliğindeydi.

Betis, ilk yarıda Arsenal’i çözdü

Arsenal ile Betis arasındaki hazırlık maçı, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynandı. İspanyol kulübü maça etkili başlayarak ilk 26 dakika içinde iki farklı üstünlük yakaladı.

Rodrigo Riquelme, korner sonrasındaki pozisyonu değerlendirerek skoru açtı. Nelson Deossa ise uzaktan gönderdiği sert şutla Betis’in ikinci golünü kaydetti.

Piero Hincapié’nin kafa vuruşu Arsenal’i maça döndürmüş gibi görünse de devre arasından önce Pablo Fornals Londra ekibinin ağlarını bir kez daha havalandırdı: 1:3. İkinci yarıda çok sayıda oyuncu değişikliği yapıldı ancak skor değişmedi.

Mikel Arteta bazı kilit oyuncularını dinlendirerek yeni transferleri ve yedek kulübesindeki adayları denedi. Buna rağmen Arsenal, savunmadaki hataları ve tehlikeli bölgelerdeki top kayıpları nedeniyle ağır biçimde cezalandırıldı.

Betis ise ilk yarıdaki fırsatların neredeyse tamamını değerlendirdi. Manuel Pellegrini’nin ekibi savunmada düzenli, hücumda ise soğukkanlı oynayarak sezon öncesi hazırlık dönemindeki en önemli galibiyetlerinden birini aldı.

Napoli üstünlüğünü korudu

Castel di Sangro’da oynanan Napoli-Osasuna karşılaşması dengeli bir mücadeleye sahne oldu. İspanyol ekibi ilk dakikalarda önde baskı uygulayarak rakibin topla rahat hareket etmesine izin vermedi.

Ancak Napoli, Leonardo Spinazzola’nın kanattaki etkili oyununun ardından skoru açtı. Hücumu Matteo Politano düzgün bir vuruşla tamamladı.

İkinci yarıda Lorenzo Lucca, İtalyan ekibinin farkını ikiye çıkardı. Osasuna’nın forveti Ante Budimir penaltıyı gole çevirerek farkı azalttı ancak İspanyollar beraberlik golünü bulamadı.

Osasuna mağlubiyete rağmen güçlü rakibine karşı iyi bir performans sergiledi. Napoli ise yakaladığı fırsatları etkili değerlendirerek maçın büyük bölümünde sonucu kontrol etti.

Hazırlık maçlarının sonuçları

Arsenal — Betis — 1:3

Goller: Hincapié — Riquelme, Deossa, Fornals.

Mallorca — PSG — 3:0

Goller: Luvumbu, Virgili, Raillo.

Napoli — Osasuna — 2:1

Goller: Politano, Lucca — Budimir.

Bu sonuçlar ne anlama geliyor?

Sezon öncesi maçlarında skordan çok futbolcuların fiziksel durumu, yeni taktik görevler ve kadro içindeki rekabet önem taşır. Bu nedenle tek bir mağlubiyet üzerinden takımın tüm sezonu hakkında sonuç çıkarmak için henüz erken.

Bununla birlikte PSG ve Arsenal’in performansları bir sorunu açıkça ortaya koydu: Kadrodaki büyük değişiklikler ve hazırlık seviyesindeki fark, güçlü olmayan rakiplere karşı bile ağır biçimde cezalandırılabilir.

Mallorca ve Betis için bu galibiyetler yeni sezon öncesinde büyük bir moral oldu. PSG ve Arsenal ise resmi maçlar başlamadan önce savunmadaki hatalarını azaltmalı. Napoli’de sonuç var ancak oyundaki üstünlüğü 90 dakika boyunca koruma görevi hâlâ gündemde. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın!