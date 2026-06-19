Resmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurdu

·32·Spor
Resmi: Liverpool İspanyol yeteneğin transferini duyurdu

İngiltere'nin mevcut şampiyonu Liverpool, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi. Merseyside ekibi, İspanya milli takımı ve Osasuna'nın gelecek vaat eden forveti Viktor Munos ile uzun vadeli sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Dikkat çekici olan nokta ise, şu anda ABD, Kanada ve Meksika'da Dünya Kupası hazırlıklarının tüm hızıyla devam etmesi. 22 yaşındaki yetenek, yeni takımı için sağlık kontrolünden tam da okyanus ötesinde — ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan ve Dünya Kupası'na hazırlanan İspanya milli takım kampında geçti.

Transferle ilgili temel rakamlar ve bilgiler

Kriter

Detaylar

Futbolcu

Viktor Munos (İspanya)

Yaş

22 yaş

Transfer bedeli

40 milyon Euro

Sözleşme türü

Uzun vadeli

Eski kulübü

Osasuna (İspanya)

Real Madrid'e gidecek milyonlar ve transfer payı

Bu transfer sonucunda Madrid'in Real kulübü de ciddi bir mali kazanç elde edecek. İçeriden gelen bilgilere göre, 40 milyon Euro'luk transfer bedelinin tam yarısı — 20 milyon Euro "Kraliyet Kulübü"nün kasasına girecek.

Olay şu ki, Viktor Munos aslında Real Madrid akademisi eğitimidir. Madrid ekibinin kendi yetişmiş oyuncusunu geri alma hakkı vardı, ancak kulüp yönetimi bu fırsatı kullanmamaya karar verdi ve transferden gelecek %50'lik payı almayı tercih etti.

Munos devlerin dikkatini nasıl çekti?

Geçen sezon başında Real'in ikinci takımından La Liga ekibi Osasuna'ya transfer olan forvet, kısa sürede İspanya liginin en parlak keşiflerinden biri haline geldi. Üst ligdeki ilk sezonu gerçekten unutulmazdı.

Viktor Munos'un Osasuna'daki geçen sezon istatistikleri:

34 maç (La Liga kapsamında sahaya çıktı)

6 gol rakip kalelere gönderildi

2 asist (gol pası) yaptı

Tam da bu verimliliği ve sahadaki güvenli oyun tarzı sayesinde 22 yaşındaki futbolcu, İspanya milli takım teknik direktörünün dikkatini çekti ve 2026 Dünya Kupası için oluşturulan geniş kadroda yer almayı başardı.

Spor yorumcularının nihai değerlendirmesi:

Liverpool, gelecek için çok akıllıca ve gelecek vaat eden bir transfer gerçekleştirdi. Viktor Munos'un hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki soğukkanlılığının, Premier League'in yoğun futboluna hızla adapte olmasına yardımcı olacağı şüphesiz. Anfield bu yeni yıldızı büyük bir heyecanla bekliyor!

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LiverpoolViktor MunosOsasunaReal Madridİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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