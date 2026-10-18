Osasuna - Racing Santander: kadrolar ve canlı anlatım

1719 Savunmadan gelen iyi bir uzaklaştırma, Racing Santander'in bu köşe vuruşundan yararlanamaması anlamına geliyor.

45+5 Hakemin düdüğü çalıyor ve ilk yarı sona erdi, futbolcular soyunma odasına yöneliyor.

45+1 Oyun durduruldu, Ante Budimir (Osasuna) elle oynadı.

45+2 Ante Budimir (Osasuna) ikili mücadeleye çok sert girdi ve Juan Martínez dülığını çalarak faulü belirledi.

45 Normal sürece en az 4 dakika eklenecek.

45 Yassir Zabiri (Racing Santander) çalımlarla ceza sahası çizgisine kadar ilerleyip şutunu çekti. Kaleci topu çıkarmaya çalıştı ancak top direğin dibinden auta gitti.

41 Kaleciden harika kurtarış! Jonatan Dubasin (Osasuna) sert bir şut çekti ama kaleci pozisyonu sezerek topu çıkardı.

39 Racing Santander ceza sahasına ortalamak yerine köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

39 Matteo Prati (Racing Santander) serbest vuruşun ardından kafayla vurdu, ancak savunmacılar engelledi. Kalecinin endişelenmesine gerek yok. Top taca/alana çıktı. Racing Santander köşe vuruşu kullanacak.

38 Juan Martinez düdüğünü çaldı. Ruben Garcia (Osasuna) tehlikeli hareket nedeniyle faul yaptı. Racing Santander serbest vuruş kullanacak. Bakalım bu pozisyondan ne çıkarabilecekler.

37 Jon Moncayola (Osasuna) top mücadelesine girdi ve Juan Martinez faul düdüğünü çaldı.

34 Sergio Canales (Racing Santander) şansını deniyor ancak vuruşu çerçeveyi bulmuyor.

33 Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve orta hakem düdüğünü çaldı. Jonathán Dubasin (Osasuna) topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

31 Nasıl harika bir fırsat harcandı! Ceza sahasına yapılan ortayı Ruben García (Osasuna) kontrol etti, ancak kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

30 Rubén García'dan (Osasuna) sert bir hareket. Hakem faulü belirledi ve düdüğünü çaldı.

29 İñigo Vicente (Racing Santander) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı, ancak rakip defans oyuncuları topu engelledi.

28 Juan Martínez, sert faulü ardından Osasuna'dan Valentin Rosier'ye sarı kart gösterdi.

24 Jorge Salinas (Racing Santander) için ofsayt bayrağı kalktı. Savunmanın arkasına sarkmak için boş alanı vardı ama çok erken hareketlendi.

21 Osasuna - Racing Santander. Skor: 1-0. Jeanuel Belocian (Racing Santander), sakatlık korkusu yaşadıktan sonra kendini daha iyi hissediyor.

18 Jeanuël Belocian (Racing Santander) sakatlandı ve yerde yatıyor, hakem tıbbi müdahale için oyunu durdurdu.

18 Racing Santander'in kullandığı köşe vuruşu Aitor Fernández (Osasuna) tarafından rahatça uzaklaştırıldı.

18 Racing Santander'in orta mesafeden kullandığı serbest vuruşta gönderilen topu savunmacılardan biri engelledi. Racing Santander köşe vuruşu kazandı.

14 Racing Santander kornerden sonuç çıkaramadı, Aitor Fernández (Osasuna) yükselip topun sahibi oldu.

14 André Almeida (Racing Santander) ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak şutu oldukça isabetsizdi, top üst direğin çok üzerinden auta gitti.

13 Ante Budimir (Osasuna) gelen ortaya iyi yükseldi ve kalenin ortasına zor bir şut çıkardı, ancak kaleci yerinde müdahaleyle tehlikeyi önledi.

12 Julen Agirrezabala oyunu çok iyi okuduğunu göstererek ceza sahası dışından gelen tehlikeli topta Jonatan Dubasin'den (Osasuna) önce araya girdi.

9 Gol! Ante Budimir (Osasuna) penaltıyı sol alt köşeye gönderdi, kaleci Julen Agirrezabala'ya şans tanımadı!

9 Ante Budimir (Osasuna) sorumluluğu üstleniyor ve topu şimdiden dikiyor.

8 Hakem Juan Martínez, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi. Osasuna lehine PENALTI kararı verildi!

7 Osasuna'lı futbolcuların sevinci uzun sürmedi, çünkü hakem penaltı kararının VAR yardımıyla inceleneceğini belirtti. Umarız bu süreç çok uzun sürmez.

6 Jeanuël Belocian (Racing Santander) sert bir müdahalede bulundu ve Juan Martínez faulü çaldı. Osasuna lehine PENALTI! Konuk takımın neredeyse tüm oyuncuları hakemin etrafını sarıp itiraz ediyor. Ancak karar verildi ve değişmeyecek.

6 Álvaro Mantilla (Racing Santander) hakeme itiraz etmeye devam etti, sonunda Juan Martínez'in sabrı taştı ve sarı kartı gösterdi.

5 VAR kararı açıklandı. Atağın başlangıcında offside tespit edildiği için Osasuna'nın golü iptal edildi.

4 Bekleyin! Hakem, Osasuna'nın attığı golü VAR ile incelemek istediğini işaret ediyor. Muhtemel bir ofsayt kontrol ediliyor.

3 Alejandro Catena (Osasuna) çok yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu sol direğe doğru gönderdi, ancak Julen Agirrezabala harika bir kurtarış yaparak topu çıkardı.

3 Osasuna köşe vuruşu kullanacak.

3 Gol! Ceza sahasında seken topa ilk ulaşan Jonatan Dubasin (Osasuna) oldu ve sert bir vuruşla ağları sarstı. Skor: 1:0.

1 Jonatan Dubasin (Osasuna) ofsayt pozisyonunda kalıyor, yan hakem bayrağını kaldırıyor ve orta hakem düdüğünü çalıyor.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

17:00 Maça Osasuna başlaya­caktır.

17:00 Juan Martínez bu maçın baş hakemi olarak atandı.

17:00 Bu maçın detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini bulabilirsiniz.