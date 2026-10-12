Osasuna, teknik direktör Luis Miguel Ramis ile yollarını ayırdı

·11·Spor
Osasuna, teknik direktör Luis Miguel Ramis ile yollarını ayırdı

İspanya La Liga'da sezonun ilk ciddi teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Pamplona temsilcisi Osasuna kulüp yönetimi, teknik direktör Luis Miguel Ramis ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol çalıştırıcı ile birlikte tüm teknik ekibi de görevlerinden ayrıldı.

Yaz döneminde takımın başına getirilen teknik adamın Pamplona'daki kariyeri beklenenden çok daha kısa sürdü.

Ayrılığın nedeni: 8 maçta 8 puan ve düşme hattı

Osasuna yönetiminin bu radikal kararı almasında ligdeki tatmin edici olmayan sonuçlar etkili oldu:

  • Sezona kötü başlangıç: Ramis yönetiminde La Liga'da toplam 8 maça çıkan takım, bunlardan sadece 2 galibiyet alırken, 2 kez berabere kaldı ve 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı;

  • Puan durumundaki endişe: Toplanan 8 puanla Pamplona ekibi lig tablosunun alt sıralarında, 16. basamakta yer alıyor ve küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor.

Deneyimli çalıştırıcının kariyeri

54 yaşındaki Luis Miguel Ramis, İspanyol futbolunda önemli bir teknik direktörlük tecrübesine sahip:

  • Daha önce çalıştırdığı takımlar: Tecrübeli isim geçmişte Burgos, Espanyol, Tenerife, Albacete ve Almeria kulüplerini yönetti;

  • Real Madrid altyapısındaki geçmişi: Antrenörlük kariyerine Real Madrid akademisinde başlayan Ramis, 'Eflatun-beyazlıların' U19 takımı ve Real Castilla genç takımında da görev yaptı.

Kulübün resmi açıklaması ve yeni atama

Osasuna yönetimi, kısa süreli iş birliği için Ramis ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi. Kulüp basın birimi, yeni teknik direktörün isminin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağını belirtti.

Luis Miguel RamisOsasunaLa LigaPamplonaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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