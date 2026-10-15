Sparta Prag — Lillestrøm: Kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Sparta Prag — Lillestrøm karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Sparta Prag ilk 11'i: 44. Surovčík J., 14. Brunes J., 6. Guddal T., 18. Irving A., 31. Jurásek M., 20. Mannsverk S., 19. Sevcinský A. (kaptan), 27. Singateh E., 38. Sochůrek J., 2. Suchomel M., 15. Vítalós V.
Sparta Prag yedekleri: 7. Alcocer J., 5. Eneme S., 21. Grimaldo J., 47. Hedi K., 25. Hoever K., 3. Kadeřábek P., 28. Macek R., 4. Martínez J., 17. Mercado J., 29. Vojta M., 26. Vydra P., 30. Zelený J.
Sparta Prag teknik direktörü: Priske B.
Lillestrøm ilk 11'i: 12. Dahlberg P., 22. Bassi D., 20. Felix W., 28. Gabrielsen R. (kaptan), 8. Gulbrandsen F., 29. Ibrahimaj I., 47. Christiansen S., 14. Nyheim G., 21. Ottosson F., 26. Paintsil I., 2. Ranger L.
Lillestrøm yedekleri: 7. Alperud L., 11. Elker F., 5. Foss S., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 10. Olsen T., 3. Ottesen S.
Lillestrøm teknik direktörü: Odegaard H.
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