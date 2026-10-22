Olympiacos Piraeus — Sparta Prag: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Olympiacos Piraeus — Sparta Prag karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında yaşananlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Olympiacos Piraeus ilk 11'i: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (kaptan), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.
Olympiacos Piraeus yedekleri: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sa G., 4. Smailovic Z., 91. Sturnaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Tufakis P.
Olympiacos Piraeus teknik direktörü: Alguacil I.
Sparta Prag ilk 11'i: 44. Surovchik J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zeleny J. (kaptan), 2. Suchomel M., 38. Sochurek H., 28. Macek R., 5. Eneme S., 31. Jurasek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.
Sparta Prag yedekleri: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kaderabek P., 20. Mannsverk S., 4. Martinez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vitalos V., 26. Vydra M.
Sparta Prag teknik direktörü: Priske B.
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