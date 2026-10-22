Olympiacos Piraeus — Sparta Prag: kadrolar ve canlı anlatım

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Olympiacos Piraeus — Sparta Prag: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Olympiacos PiraeusSparta Prag karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında yaşananlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Olympiacos Piraeus ilk 11'i: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (kaptan), 5. Pirola L., 70. Onemaechi B., 19. Freuler R., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Olympiacos Piraeus yedekleri: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 92. Georgakopoulos I., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 15. Puerta G., 8. Sa G., 4. Smailovic Z., 91. Sturnaras D., 71. Tiknizyan N., 89. Tufakis P.

Olympiacos Piraeus teknik direktörü: Alguacil I.

Sparta Prag ilk 11'i: 44. Surovchik J., 25. Hoever K., 6. Guddal T., 30. Zeleny J. (kaptan), 2. Suchomel M., 38. Sochurek H., 28. Macek R., 5. Eneme S., 31. Jurasek M., 29. Vojta M., 7. Alcocer J.

Sparta Prag yedekleri: 14. Brunes J., 54. Frank L., 47. Hedi K., 18. Irving A., 3. Kaderabek P., 20. Mannsverk S., 4. Martinez J., 22. Mbe Soh L., 27. Singateh E., 15. Vitalos V., 26. Vydra M.

Sparta Prag teknik direktörü: Priske B.

Canlı anlatım CANLI
29🟨
Jaroslav Zeleny (Sparta Prag) sarı kart gördü.
28
Hugo Sočůrek (Sparta Prag), Josimar Alcocer'e pas vermek istedi ancak savunmacılardan biri bu girişimi engelledi.
27
Chiquinho (Olympiacos Piraeus) ceza sahasına sert bir korner ortası yaptı, ancak top savunmacı tarafından engellendi.
26
Remo Freuler (Olympiacos Piraeus) ceza sahasındaki boş topa yetişti ancak gelişine yaptığı vuruş sol direğin oldukça uzağından auta gitti.
25
Çok güzel bir organizasyon oldu ancak son vuruş eksikti. Savunmanın boş bıraktığı Manolis Saliakas (Olympiakos Pire), köşe vuruşundan gelen net topla buluştu ve uzaklardan şutunu çekti. Topa çok kötü vurarak tribünlere gönderdi.
25
Chiquinho (Olympiacos Pirne) köşe vuruşunu kullanıyor.
25
Jota Silva (Olympiacos Piraeus), ceza sahası içindeki takım arkadaşına harika bir pas atmak istedi ancak savunmacılardan biri iyi bir hamle yaparak topu engelledi. Olympiacos Piraeus köşe vuruşu kullanacak.
24
Chiquinho'dan Gelson Martins'e (Olympiacos Piraeus) harika bir pas, ancak ceza sahası içinden yaptığı vuruş sağ direğin hemen dışından auta gitti.
23
Gelson Martins'in (Olympiacos Piraeus) ceza sahasına yaptığı harika ortayı rakip defans oyuncuları engelledi.
20
Jota Silva'nın (Olympiacos Piraeus) ortasını Jakub Surovčík kesti ve atak sonlandırıldı.
19
Josimar Alcócer (Sparta Prag) ceza sahası dışından vurdu ancak şutu engellendi. Martin Suchomel (Sparta Prag) ceza sahası sınırında topu alıp vurdu, ancak savunmacı harika bir blok yaptı.
17
Santiago Eneme (Sparta Prag) rakiplerini geçti ancak defans oyuncusu topu kapmayı başardı. Matej Jurasek (Sparta Prag) kaleyi bulamadı. Kaleci yerinden kıpırdamadan topun sağ direğin yanından geçişini izledi. Kalecinin şansı yaver gitti.
16
Topla oynama oranları – 56:44.
16
Harika savunma. Josimar Alcócer (Sparta Prag) ceza sahası içinde Matej Jurasek'i bulmak istedi ancak pas engellendi.
15
Jota Silva (Olympiacos Piraeus) ceza sahası dışından vurdu ancak istediği gibi vuramadığı top direğin sağından auta çıktı.
13
Roman Machek (Sparta Prag) öne harika bir uzun pas attı, Matej Jurasek topu kontrol etti ancak rakibini geçemedi ve atak kesildi.
12
Roman Yaremchuk (Olympiacos Piraeus) yan hakem tarafından ofsayt bayrağıyla durduruldu; pozisyon çok yakın olmasına rağmen doğru bir karar gibi görünüyor.
11
Martin Suchomel (Sparta Prag) kayarak topu almak istedi ancak rakibinin ayağına vurdu. Hakem faulü düdükle çaldı.
10
Stefan Ortega (Olympiacos Piraeus) uzun bir pas gönderdi, ancak Jakub Surovcik topu rahatça kontrol etti.
8
Olympiacos Piraeus oyununu bulmaya başladı gibi görünüyor ve topun kontrolünü ele aldı. Yeni hücum fırsatları yaratmak için doğru anı bekliyorlar.
5
Josimar Alcocer (Sparta Prag) ceza sahasına harika bir pas çıkardı, ancak savunmacılardan biri tehlikeyi uzaklaştırdı.
3
Martin Suchomel (Sparta Prag) rakibine faul yapmasına rağmen hakemden herhangi bir ceza almadı.
2
Gelson Martins (Olympiacos Piraeus) kanattan gelen ortaya yetişmek için varını yoğunu ortaya koydu, ancak pas çok uzun oldu ve top taca çıktı. Top oyun alanı dışında. Sparta Prag taç atışı kullanacak.
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
00:06
Maça Olympiacos Piraeus başlıyor.
00:06
Bugünün maçının hakemini tanıtalım, kendisi Espen Eskas.
00:06
Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.
00:06
Merhaba ve yaklaşan maçın canlı anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki olayları olabildiğince doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler.
Olympiacos PiraeusSparta PragAvrupa LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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