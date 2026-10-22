Lillestrøm - Real Sociedad: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Lillestrøm - Real Sociedad karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Lillestrøm ilk 11'i: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (kaptan), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.
Lillestrøm yedekleri: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.
Lillestrøm teknik direktörü: Odegaard H.
Real Sociedad ilk 11'i: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (kaptan).
Real Sociedad yedekleri: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.
Real Sociedad teknik direktörü: Matarazzo P.
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