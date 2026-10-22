Lillestrøm - Real Sociedad: kadrolar ve canlı anlatım

·44·Spor
Lillestrøm - Real Sociedad: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Lillestrøm - Real Sociedad karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Lillestrøm ilk 11'i: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (kaptan), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Lillestrøm yedekleri: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krigard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Lillestrøm teknik direktörü: Odegaard H.

Real Sociedad ilk 11'i: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (kaptan).

Real Sociedad yedekleri: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Real Sociedad teknik direktörü: Matarazzo P.

Canlı anlatım0-2 CANLI
270-2
Top ağlarda! Sergio Gómez (Real Sociedad) golü atan oyuncu.
250-1
Gol! Sergio Gómez (Real Sociedad), ceza sahası içinde Mikel Oyarzabal'ın sert pasını mükemmel kontrol etti. Rakibini ekarte etti ve topu sağ köşeye zımbaladı. 0:1.
23
Şimdi istatistiklere göz atabiliriz, özellikle toplam şutlar – 3:0. Kaleyi bulan şutlar ise henüz 0:0.
21
Yaw Paintsel (Lillestrøm) rakibini geçti ancak topu oyun alanında tutamadı.
20
Yaw Paintsil (Lillestrom) ceza sahasına yapılan harika ortaya yetişti, ancak sert şutu sağ direğin az farkla dışına gitti. Top taca/autu çıktı ve Real Sociedad kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak.
19
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) için ofsayt bayrağı kalktı.
18
Sergio Gómez (Real Sociedad), ceza sahası içindeki takım arkadaşlarına pasını ulaştıramadı, ortası engellendi. Hakem ve yan hakem Real Sociedad lehine taç atışı kararını verdiler.
17
Felix Va (Lilleström) tek başına ileriye çıktı ancak rakip defans oyuncusu onu durdurduğu için tehlikeli bir pozisyon yaratamadı.
13
Igor Zubeldia (Real Sociedad) rakibinin formasından çekti ve sadece hakemin cömertliği sayesinde cezadan kurtuldu. Lillestrøm serbest vuruş kazandı.
12
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ileriye doğru bir pas denedi ancak top hızlı gitti. Top oyun alanının dışında. Real Sociedad taç atışı kullanacak.
10
Real Sociedad harika bir takım oyunu sergiliyor, kısa tek paslarla rakip savunmayı delmeye ve kontra atakta hızlı bir vuruş yapmaya çalışıyorlar.
7
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ileri çıkmaya çalışıyor ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı.
7
Real Sociedad futbolcuları topu kontrol altında tutuyor ve birbirlerine kısa paslar veriyor. Rakip savunmada boşlukların açılmasını bekliyorlar.
5
Lillestrøm köşe vuruşunu orta alana gönderdi ancak ortası çok sertti ve top dışarı çıktı.
5
Gustav Nyheim (Lilleström) ortayı aldı ve ceza sahası dışından şut çekti ancak savunma engelledi. Top dışarı çıktı. Lilleström köşe vuruşu kullanacak.
3
Thomas Olsen (Lillestrom) pası aldı ve ceza sahası dışından şut pozisyonu buldu ancak vuruşu engellendi.
1
Bu maçın ilk yarısı başlamak üzere.
00:01
Maça Lillestrøm başlama vuruşuyla başlıyor.
00:00
Bugünkü maçı Muhammed Al-Emara yönetecek.
00:00
Maçın detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.
00:00
Hanımlar ve beyler, canlı anlatımımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler çok yakında açıklanacak, bu yüzden arkanıza yaslanın ve maçın tadını çıkarmaya hazır olun.
LillestrømReal SociedadAvrupa LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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