Bournemouth - Sturm Graz: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Bournemouth - Sturm Graz karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Bournemouth ilk 11'i: 1. Petrovic D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (kaptan), 6. Soler C., 16. Tavernier M.
Bournemouth teknik direktörü: Rose M.
Sturm Graz ilk 11'i: 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (kaptan), 28. Heil J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.
Sturm Graz teknik direktörü: Ingolitsch F.
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