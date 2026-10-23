Avrupa Ligi'nde müthiş gece: Bournemouth ve Real Sociedad'dan farklı galibiyetler

Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftası, oldukça çekişmeli ve sürpriz sonuçlara sahne olan karşılaşmalarla devam etti. Kıtanın iki numaralı prestijli turnuvasında İngiliz kulüplerinin aktifliği, bir İtalyan devinin çöküşü ve deplasmandaki farklı galibiyetler haftaya damgasını vurdu.

İngiltere'de Bournemouth takımı, İtalya'nın köklü kulübü Milan karşısında 3-0'lık net bir skorla galip gelirken, Norveç'te Real Sociedad rakip fileleri 6 kez havalandırdı. İstanbul'da ise Beşiktaş ileCrystal Palacearasındaki mücadele 4 golle beraberlikle sonuçlandı.

Milan'ın İngiltere'deki utanç verici mağlubiyeti ve kırmızı kart

Haftanın en sansasyonel olayı İngiltere sahalarında yaşandı. Bournemouth'a konuk olan 'Rossoneri' zor anlar yaşadı:

İki penaltı ve bir ihraç: Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Justin Kluivert penaltıdan attığı golle ev sahibini öne geçirdi. 28. dakikada Milan kalecisi Mike Maignan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 4 dakika sonra, 32. dakikada Marcus Tavernier bir penaltı vuruşunu daha gole çevirdi.

Farklı skor: 84. dakikada oyuna sonradan giren Yasin Adli, eski takımının kalesine 3. golü göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.

Puan durumu: 3 maç sonunda 9 puana ulaşan Bournemouth lig tablosunda 3. sıraya yükselirken, Milan 3 puanla beklenmedik bir şekilde 24. sıraya geriledi.

İstanbul'da 4 gollü drama: Beşiktaş — Crystal Palace 2:2

Türkiye'de oynanan mücadelede Londra temsilcisi önemli bir irade gösterdi:

İlk yarının sonunda gelen gol: 45+2. dakikada Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

İngilizlerin cevabı: İkinci yarının başında Crystal Palace oyunu lehine çevirdi; 51. dakikada Yeremi Pino ve 55. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle Londra ekibi öne geçti.

Oiittan'ın kurtarıcı vuruşu: 73. dakikada Oiittan, ev sahibini mağlubiyetten kurtararak skoru 2:2'ye getirdi.

Norveç'te gövde gösterisi: Real Sociedadile 6-0

İspanyol ekibi Real Sociedad, Lillestrøm deplasmanında rakiplerine adeta futbol dersi verdi:

Sergio Gómez (25, 27) ve Luka Sučić (33, 72) duble yaparken, Orri Óskarsson (64) ve Arsen Zakharyan (80) birer golle skora katkı sağladı: 0-6.

Haftanın diğer maçları: