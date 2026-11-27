Avrupa Ligi genel aşamasının 5. haftasında İngiliz Bournemouth kulübü, İspanya'da Celta konuk oldu ve çok zor bir durumdan çıkarak 2:1 skorla galip geldi. Karşılaşmanın henüz 22. dakikasında 10 kişi kalan İngiliz ekibi, ikinci yarıda bulduğu iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı kart ve ikinci yarıdaki geri dönüş

Ev sahibinin üstünlüğü ve ihraç: Mücadelenin 19. dakikasında Iago Aspas fırsatı değerlendirerek Vigo ekibini öne geçirdi. Üç dakika sonra ( 22' ), konuk ekibin savunmacısı Bafode Diakite kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Bournemouth maçın yaklaşık 70 dakikasını eksik oynamak zorunda kaldı.

Eksik kadroyla gelen irade: Buna rağmen İngiliz kulübü pes etmedi. İkinci yarının hemen başında ( 47' ) Alvaro Rodriguez skoru eşitledi, 78. dakikada ise Ryan konuk ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maç raporu

İstatistikler Detaylar Turnuva aşaması Avrupa Ligi, 5. hafta Maç sonucu Celta 1:2 Bournemouth Goller Iago Aspas (19') — Alvaro Rodriguez (47'), Ryan (78') Kırmızı kart Bafode Diakite (22', Bournemouth)

Sizce 70 dakika boyunca 10 kişi oynayıp Celta'yı mağlup eden Bournemouth'un bu galibiyeti, 5. haftanın en etkileyici geri dönüşü müydü?

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