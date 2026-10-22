Sturm Graz - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım

·33·Spor
Sturm Graz - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Sturm Graz - Marsilya karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Sturm Graz ilk 11'i: 22. Helac A., 23. Malic A., 2. Quarshie Y., 30. Koller P., 28. Hail Y., 4. Gorenc Stankovic J. (kaptan), 39. Weinhandl L., 43. Hoddle Y., 78. Matoshi V., 14. Diakite O., 19. Seidl S.

Sturm Graz yedekleri: 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 25. Grgic M., 40. Halwachs J., 11. Kayombo A., 41. Lorenz E., 21. Petrovic P., 5. Wüthrich G., 32. Wüner-Pucher K.

Sturm Graz teknik direktörü: Ingolitsch F.

Marsilya ilk 11'i: 12. De Lange J., 74. Bezahaf K., 18. Meite B., 21. Aguerd N., 25. Garcia U., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G. (kaptan), 7. Gomes A., 48. Abdallah K., 9. Gouiri A., 11. Maupay N.

Marsilya yedekleri: 8. Abdelli H., 4. Egan-Riley K., 33. Emerson, 41. Gomis I., 77. Harit A., 23. Hojbjerg P., 43. Mmadi T., 6. Nnadi T., 14. Paixao I., 44. Valero A., 40. Van Neck J., 22. Weah T.

Marsilya teknik direktörü: Genesio B.

Canlı anlatım1-0 CANLI
35
Kelian Abdallah (Marsilya) iyi bir hareket yaptı ancak pası isabetsiz olduğu için takım arkadaşlarını bulamadı. Top dışarı çıktı ve Sturm Graz kalecisi oyuna sokacak.
33🟨
Bu sarı kart tamamen hak edilmiş. Oumar Diakite'nin (Sturm Graz) yaptığı sert faul sonrasında Nenad Minakovic kartını göstermekte tereddüt etmedi.
33
Simon Seidl (Sturm Graz) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılardan biri yükselerek topu kafayla uzaklaştırdı.
31
Savunma sızdıran pası ceza sahası içinde alan Jacob Hodl (Sturm Graz), hiç kafasını kaldırmadan kalenin ortasına yerden bir vuruş yaptı ancak Jeffrey de Lange topu rahatlıkla kontrol etti. Sturm Graz köşe vuruşu kullanacak.
31
Kilian Abdallah (Marsilya) rakiplerini çalımlamaya çalıştı, ancak defans oyuncusu ustalıkla topu kazandı.
30
Angel Gomes (Marsilya) köşe vuruşunu kullandı, ancak top sadece rakip oyuncunun kafasına geldi.
29
Ulisses Garcia's (Marsilya) ortası ceza sahasına ulaşmadı, savunma topu uzaklaştırdı. Yan hakem doğru kararı verdi ve Marsilya korner kullanacak.
26
Louis Lurvink (Sturm Graz) sahanın ortasına uzun bir pas gönderdi ancak top hedefine ulaşmadı.
24🟨
Angel Gomes (Marsilya), sert faulü nedeniyle sarı kart gördü.
23
Nenad Minaković, Jon Gorenc Stanković'in (Sturm Graz) yaptığı taktik faul nedeniyle oyunu durdurdu. Marsilya lehine taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruş verildi.
22
Jakob Hödl (Sturm Graz) ceza sahasına yerden pas çıkarmak istedi ancak top engellendi ve uzaklaştırıldı.
21
Marselyalı oyuncular sahanın ortasında harika bir kontrol ve isabetli paslarla oyunu yönlendiriyorlar.
19
33:67 – güncel topa sahip olma oranı.
16
Arjan Malic (Sturm Graz) için ofis bayrağı kalktı.
131-0
Gol! Luka Weinhandl, Oumar Diakité'yi (Sturm Graz) kaleciyle baş başa bıraktı. Ceza sahası dışından topu kalenin sağ alt köşesine harika bir şekilde gönderdi. 1:0.
11
Angel Gomes (Marsilya) kaleyi yokladı ancak top üst direğin oldukça üzerinden auta gitti. Top dışarı çıktı, Sturm Graz kale vuruşuyla oyunu devam ettirecek.
10
Oldukça tehlikeli bir serbest vuruş kararı verildi. Ceza sahasının birkaç metre dışında. Topun etrafında birkaç oyuncu toplandı ancak vuruşu Angel Gomes (Marsilya) kullanacak gibi duruyor.
10
Joshua Quarshie (Sturm Graz) o faul için kırmızı kart görmüş gibi görünüyor. Nenad Minakovic sahadaki bu tür davranışlara tahammül etmiyor ve düdüğünü çaldı. Marsilya serbest vuruş kullanacak.
7
Valmir Berisha (Sturm Graz) çalımlarla ilerledi ancak rakip oyuncu durdurarak tehlikeyi önledi.
5
Marsilya topa sahip oluyor ve oyuncular arasında harika paslar gösteriyor.
3
Jakob Hödl (Sturm Graz) ileri çıkmaya çalıştı ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı.
1
Sturm Grazlı futbolcular topu kontrol ediyor ve kısa paslarla birbirleriyle oynuyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
21:48
Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça Sturm Graz başlayacak.
21:45
Nenad Minakovic bugünkü maçın hakemi olarak atandı ve adil bir yönetim sergileyip hata yapmamak için var gücüyle çalışacak.
21:45
Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takım kadrolarını inceleyebilirsiniz.
21:45
Canlı anlatımımıza hoş geldiniz. Sahada yaşananları sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Maçın başlamasına dakikalar kaldı.
Sturm GrazMarsilyaUEFA Avrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bournemouth - Sturm Graz: kadrolar ve canlı anlatımBournemouth - Sturm Graz: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:48Marsilya — Olympiakos Pire: Kadrolar ve canlı anlatımMarsilya — Olympiakos Pire: Kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:48Avrupa Ligi'nin yenilenen aşamasında kimler karşı karşıya gelecek?Avrupa Ligi'nin yenilenen aşamasında kimler karşı karşıya gelecek?28 Ağustos 18:36Angers - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatımAngers - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım18 Ekim 17:07Vélodrome'da klasik drama: PSG, Marquinhos'un golüyle Marsilya'yı mağlup etti!Vélodrome'da klasik drama: PSG, Marquinhos'un golüyle Marsilya'yı mağlup etti!21 Eylül 06:55Marsilya yeni sezona farklı galibiyetle başladı: Strasbourg'u mağlup ettiMarsilya yeni sezona farklı galibiyetle başladı: Strasbourg'u mağlup etti22 Ağustos 07:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi