Sturm Graz - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Sturm Graz - Marsilya karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Sturm Graz ilk 11'i: 22. Helac A., 23. Malic A., 2. Quarshie Y., 30. Koller P., 28. Hail Y., 4. Gorenc Stankovic J. (kaptan), 39. Weinhandl L., 43. Hoddle Y., 78. Matoshi V., 14. Diakite O., 19. Seidl S.
Sturm Graz yedekleri: 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 25. Grgic M., 40. Halwachs J., 11. Kayombo A., 41. Lorenz E., 21. Petrovic P., 5. Wüthrich G., 32. Wüner-Pucher K.
Sturm Graz teknik direktörü: Ingolitsch F.
Marsilya ilk 11'i: 12. De Lange J., 74. Bezahaf K., 18. Meite B., 21. Aguerd N., 25. Garcia U., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G. (kaptan), 7. Gomes A., 48. Abdallah K., 9. Gouiri A., 11. Maupay N.
Marsilya yedekleri: 8. Abdelli H., 4. Egan-Riley K., 33. Emerson, 41. Gomis I., 77. Harit A., 23. Hojbjerg P., 43. Mmadi T., 6. Nnadi T., 14. Paixao I., 44. Valero A., 40. Van Neck J., 22. Weah T.
Marsilya teknik direktörü: Genesio B.
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