Sturm Graz - Marsilya: kadrolar ve canlı anlatım

35 Kelian Abdallah (Marsilya) iyi bir hareket yaptı ancak pası isabetsiz olduğu için takım arkadaşlarını bulamadı. Top dışarı çıktı ve Sturm Graz kalecisi oyuna sokacak.

33 Bu sarı kart tamamen hak edilmiş. Oumar Diakite'nin (Sturm Graz) yaptığı sert faul sonrasında Nenad Minakovic kartını göstermekte tereddüt etmedi.

33 Simon Seidl (Sturm Graz) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılardan biri yükselerek topu kafayla uzaklaştırdı.

31 Savunma sızdıran pası ceza sahası içinde alan Jacob Hodl (Sturm Graz), hiç kafasını kaldırmadan kalenin ortasına yerden bir vuruş yaptı ancak Jeffrey de Lange topu rahatlıkla kontrol etti. Sturm Graz köşe vuruşu kullanacak.

31 Kilian Abdallah (Marsilya) rakiplerini çalımlamaya çalıştı, ancak defans oyuncusu ustalıkla topu kazandı.

30 Angel Gomes (Marsilya) köşe vuruşunu kullandı, ancak top sadece rakip oyuncunun kafasına geldi.

29 Ulisses Garcia's (Marsilya) ortası ceza sahasına ulaşmadı, savunma topu uzaklaştırdı. Yan hakem doğru kararı verdi ve Marsilya korner kullanacak.

26 Louis Lurvink (Sturm Graz) sahanın ortasına uzun bir pas gönderdi ancak top hedefine ulaşmadı.

24 Angel Gomes (Marsilya), sert faulü nedeniyle sarı kart gördü.

23 Nenad Minaković, Jon Gorenc Stanković'in (Sturm Graz) yaptığı taktik faul nedeniyle oyunu durdurdu. Marsilya lehine taç çizgisine yakın bir yerden serbest vuruş verildi.

22 Jakob Hödl (Sturm Graz) ceza sahasına yerden pas çıkarmak istedi ancak top engellendi ve uzaklaştırıldı.

21 Marselyalı oyuncular sahanın ortasında harika bir kontrol ve isabetli paslarla oyunu yönlendiriyorlar.

19 33:67 – güncel topa sahip olma oranı.

16 Arjan Malic (Sturm Graz) için ofis bayrağı kalktı.

13 Gol! Luka Weinhandl, Oumar Diakité'yi (Sturm Graz) kaleciyle baş başa bıraktı. Ceza sahası dışından topu kalenin sağ alt köşesine harika bir şekilde gönderdi. 1:0.

11 Angel Gomes (Marsilya) kaleyi yokladı ancak top üst direğin oldukça üzerinden auta gitti. Top dışarı çıktı, Sturm Graz kale vuruşuyla oyunu devam ettirecek.

10 Oldukça tehlikeli bir serbest vuruş kararı verildi. Ceza sahasının birkaç metre dışında. Topun etrafında birkaç oyuncu toplandı ancak vuruşu Angel Gomes (Marsilya) kullanacak gibi duruyor.

10 Joshua Quarshie (Sturm Graz) o faul için kırmızı kart görmüş gibi görünüyor. Nenad Minakovic sahadaki bu tür davranışlara tahammül etmiyor ve düdüğünü çaldı. Marsilya serbest vuruş kullanacak.

7 Valmir Berisha (Sturm Graz) çalımlarla ilerledi ancak rakip oyuncu durdurarak tehlikeyi önledi.

5 Marsilya topa sahip oluyor ve oyuncular arasında harika paslar gösteriyor.

3 Jakob Hödl (Sturm Graz) ileri çıkmaya çalıştı ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı.

1 Sturm Grazlı futbolcular topu kontrol ediyor ve kısa paslarla birbirleriyle oynuyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

21:48 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça Sturm Graz başlayacak.

21:45 Nenad Minakovic bugünkü maçın hakemi olarak atandı ve adil bir yönetim sergileyip hata yapmamak için var gücüyle çalışacak.

21:45 Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takım kadrolarını inceleyebilirsiniz.