Bournemouth — Milan: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Bournemouth — Milan karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Bournemouth ilk 11: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (kaptan), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.
Bournemouth yedekler: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.
Bournemouth teknik direktörü: Rose M.
Milan ilk 11: 16. Maignan M. (kaptan), 70. Cisse A., 5. De Winter K., 2. Estupinan P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlovic S., 23. Tomori F.
Milan yedekler: 33. Bartesaghi D., 41. Bouye L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modric L., 11. Pulisic C., 12. Rabo A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.
Milan teknik direktörü: Amorim R.
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