Bournemouth — Milan: kadrolar ve canlı anlatım

·35·Spor
Bournemouth — Milan: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki BournemouthMilan karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Bournemouth ilk 11: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (kaptan), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Bournemouth yedekler: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.

Bournemouth teknik direktörü: Rose M.

Milan ilk 11: 16. Maignan M. (kaptan), 70. Cisse A., 5. De Winter K., 2. Estupinan P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlovic S., 23. Tomori F.

Milan yedekler: 33. Bartesaghi D., 41. Bouye L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modric L., 11. Pulisic C., 12. Rabo A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.

Milan teknik direktörü: Amorim R.

Canlı anlatım1-0 CANLI
27
Justin Kluivert (Bournemouth) köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor.
27
James Hill (Bournemouth) müthiş bir sertlikle vurdu! Pası kontrol etti, kaleyi yokladı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci için tehlikeli bir an olabilirdi ancak top savunmaya çarparak dışarı gitti. Bournemouth köşe vuruşu kazandı.
26
Alfadjo Cisse (Milan) ofsaytta kaldığı için oyun durdu.
24
Milan köşe vuruşunu hızlı kullandı.
24
Ruben Loftus-Cheek (Milan) ceza sahası içinde arkadaşlarını bulamadı, pası engellendi. Milan köşe vuruşu kullanacak.
21
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) kaleye doğru ilerliyor, ancak savunmacı zamanında geri dönüp topu kaptı.
19
Evanilson (Bournemouth) ofsaytta kaldı. Savunmanın arkasında boş alan vardı ama çok erken hareketlendi.
19
Bournemouth harika bir takım oyunu sergiliyor, çok sayıda kısa pasla topu kontrol ediyorlar. Savunmada boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa sabır en önemli faktör.
17
Yunus Musah (Milan) faul yaptı ve hakem düdüğünü çalarak faulü belirledi.
16🟨
Bafode Diakite (Bournemouth) sert oyunu için sarı karttan başka bir şey bekleyemezdi. Ve bu bir sarı kart. Vasilis Fotias cebinden çıkarırken hiç tereddüt etmedi.
15
Evanilson (Bournemouth) rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Mike Maignan geç tepki verdi ancak topun sol alt köşeye girmesini önledi.
15
Kaleci, Bournemouth'tan Ryan Christie'nin kalenin tam ortasına gönderdiği yerden sert şutunu kurtardı.
14
Milan köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.
13
Ruben Loftus-Cheek (Milan) ceza sahasına harika bir pas çıkardı, ancak savunma oyuncusu araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı. Milan köşe vuruşu kullanacak.
10
Bournemouth oyuncuları kısa paslarla topu çeviriyor.
81-0
Гол! Жастин Клюйверт (Борнмут) тўпни Майк Меньяннинг чўзилган қўли ёнидан дарвозанинг пастки ўнг бурчагига жойлаб қўйди.
7🎯
VAR incelemesinin ardından Bournemouth lehine penaltı kararı verildi!
7VAR
Hakem Vasilis Fotias VAR işaretini yaptı ve penaltı olup olmadığını incelemek üzere monitöre doğru yöneldi. Bakalım ne olacak!
6
Bafodé Diakité (Bournemouth) rakibinin formasından çekti ve sadece hakemin cömertliği sayesinde cezadan kurtuldu.
6
Koni De Winter (Milan) kendi ceza sahası içinde elle oynadı gibi göründü ancak hakem devam ettirdi. Penaltı yok!
6
Evanilson (Bournemouth) ceza sahası içinde ortayı kontrol edip tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı, ancak top direğin hemen yanından auta çıktı!
5
Savunucunun muazzam müdahalesi sayesinde Bournemouth'un kullandığı köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.
5
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla kaleyi yokladı, ancak savunma oyuncusu topu çizgi üzerinde istem dışı engelledi. Bournemouth köşe vuruşu kullanacak.
3
Milan topu kontrol ediyor, paslaşıp atak için uygun fırsatı bekliyorlar.
1
Başlıyoruz, bugünkü maç şu anda başladı.
00:06
Ўйинни «Милан» бошлаб беради.
00:06
Bugünkü maçı Vassilis Fotias yönetecek.
00:06
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında görebilirsiniz.
00:06
Merhaba, canlı anlatımımıza hoş geldiniz. Hiçbir şeyi kaçırmamak için maçın tüm heyecanlı anlarını yazılı olarak takip edebilirsiniz. Arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın.
BournemouthMilanAvrupa LigiFutbolKadrolar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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