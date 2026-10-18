Bournemouth — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım

·4·Spor
Bournemouth — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım

İngiltere Premier Ligi kapsamındaki BournemouthSunderland karşılaşması 18 Ekim, saat 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Bournemouth ilk 11'i: 1. Petrovic D., 12. Adams T., 10. Christie R., 4. Cook L., 9. Evanilson, 5. Hill J., 37. Ryan, 14. Silva A., 15. Smith A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Bournemouth teknik direktörü: Rose M.

Sunderland ilk 11'i: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Hume T., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 20. Mukiele N., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Xhaka G.

Sunderland teknik direktörü: Le Bris R.

BournemouthSunderlandİngiltere Premier LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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