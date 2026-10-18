Bournemouth — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Ligi kapsamındaki Bournemouth — Sunderland karşılaşması 18 Ekim, saat 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Bournemouth ilk 11'i: 1. Petrovic D., 12. Adams T., 10. Christie R., 4. Cook L., 9. Evanilson, 5. Hill J., 37. Ryan, 14. Silva A., 15. Smith A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.
Bournemouth teknik direktörü: Rose M.
Sunderland ilk 11'i: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Hume T., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 20. Mukiele N., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Xhaka G.
Sunderland teknik direktörü: Le Bris R.
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