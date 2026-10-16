Frosinone — Sassuolo: kadrolar ve canlı anlatım

·3·Spor
Frosinone — Sassuolo: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki Frosinone — Sassuolo karşılaşması 16 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Frosinone ilk 11'i: 22. Palmisani L., 79. Bracaglia G., 14. Calò G., 2. Cittadini G., 7. Ghedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazzini P., 30. Monterisi I., 20. Oyono A., 9. Raimondo A., 10. Schmid R.

Frosinone yedekleri: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birligea D., 89. Bobcek T., 3. Kalvani G., 16. Cichella M., 91. Desplanches S., 34. El-Azzouzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Hasa L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzic A., 24. Zerbin A.

Frosinone teknik direktörü: Alvini M.

Sassuolo ilk 11'i: 49. Muric A., 50. Bacola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 45. Laurienté A., 18. Matic N., 26. Odenthal K., 42. Thorstvedt K., 20. Van der Brempt I.

Sassuolo teknik direktörü: Aquilani A.

FrosinoneSassuoloSerie AİtalyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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