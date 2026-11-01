İtalya'da lider değişti! Lazio 28 puanla zirveye yükseldi

İtalya Serie A'nın 10. haftası kapsamında Roma'daki Stadio Olimpico'da çekişmeli ve gerçek bir irade gösterilen bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Lazio, güçlü bir direniş gösteren Cagliari'yi 2-1 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini kutladı.

Bu başarı, Gennaro Gattuso'nun öğrencilerine 28 puan toplayarak Inter'i (25 puan) geride bırakma ve İtalya şampiyonası puan durumunda tek başına liderliği ele geçirme imkanı tanıdı.

Roma'da karşılaşma: Erken gelen gol ve 83. dakikada belirleyici penaltı

Mücadele ev sahiplerinin beklemediği bir senaryoyla başladı:

Cagliari'nin hızlı atağı (20. dakika): Konuk ekibin forveti Mbala Nzola, 20. dakikada skoru açarak Lazio'yu zor durumda bıraktı — 0:1;

Isaksen'den cevap golü (36. dakika): Kendi sahasında baskısını artıran Romalılar, 36. dakikada Gustav Isaksen'in isabetli vuruşuyla tabeladaki dengeyi sağladı — 1:1;

Gattuso'nun yedek kulübesi hamlesi ve Pinamonti'nin noktayı koyuşu (83. dakika): 55. dakikada oyuna dahil olan Andrea Pinamonti maçın kahramanı oldu. 83. dakikada kullanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Lazio'ya altın değerinde bir galibiyet kazandırdı — 2:1.

Frosinone kendi sahasında Torino'yu devirdi

10. haftanın bir diğer dikkat çekici mücadelesinde, ilk altıyı hedefleyen Frosinone kendi taraftarı önünde Torino'ya üstünlük sağladı (2:0):

48. dakikada Ghedjemis skoru açarken, hakemin uzatma dakikalarında (90+3) Cuni maçın sonucunu belirledi;

Bu galibiyetle Frosinone 20 puanla 6. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Torino 13 puanla 10. sırada kaldı.

Maçların resmi raporları: