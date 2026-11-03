Serie A'da gol yağmuru: Fiorentina deplasmanda Sassuolo'yu 4 golle geçti

İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki kritik karşılaşmalardan birinde taraftarlar, gerçek bir hücum futbolu ve gol şölenine tanıklık etti. Deplasmanda Sassuolo'ya konuk olan Floransa ekibi Fiorentina, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Arjantinli genç yetenek Franco Mastantuono yine adını skor tabelasına yazdırdı ve Floransa ekibinin galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Maçın kronolojisi: Llorente'nin dublesi ve Fiorentina'nın güçlü cevabı

Mücadele ilk dakikalardan itibaren açık ve beklenmedik dönüşlere sahne oldu:

Llorente perdeyi açtı (25. dakika): Ev sahibi ekipte etkili olan Llorente, 25. dakikada David De Gea'nın koruduğu kaleyi sarsarak Sassuolo'yu öne geçirdi — 1-0;

İlk yarının sonunda cevap (45. dakika): Devre arasına girilmeden önce baskısını artıran konuk ekip, Pellegrino ile skoru eşitlemeyi başardı — 1-1;

İkinci yarıda hızlı başlangıç (50. dakika): İkinci 45 dakikaya etkili ataklarla başlayan Fiorentina, Njie'nin isabetli vuruşuyla öne geçti — 1-2;

Llorente'den duble (65. dakika): 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Llorente, dengeyi sağlayarak dublesini tamamladı — 2-2;

Mastantuono ve Valdepenas'ın son noktası: Maçın final bölümünde konuk ekip üstünlüğü tamamen eline aldı. 79. dakikada Franco Mastantuono kritik bir golle skoru 2-3'e getirdi, 90. dakikada ise oyuna sonradan giren Valdepenas maçın skorunu belirleyen golü atarak 2-4'lük galibiyeti perçinledi.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyetin ardından Floransa ekibi puanını 8'e yükselterek ligde 15. sıraya yerleşti. Aynı puana (8) sahip olan Sassuolo ise averaj farkıyla 16. sıraya geriledi.

Resmi maç raporu

İtalya Serie A, 10. Hafta

Sassuolo — Fiorentina 2:4

Goller: Llorente 25, 65 — Pellegrino 45, Njie 50, Mastantuono 79, Valdepenas 90.

Fiorentina kadrosu:

David De Gea, Jimenez, Joao Mario, Dragusin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63), Brescianini, N'Dour, Njie (Oulay, 63), Pellegrino (Pedro Goncalves, 77), Franco Mastantuono (Valdepenas, 89).