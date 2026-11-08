Roma, Sassuolo'yu mağlup ederek şampiyonluk yarışına ortak oldu
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Stadio Olimpico'da Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibinin tam kontrolünde geçen karşılaşma, 3-0'lık net ve ikna edici bir galibiyetle sonuçlandı.
Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, rakibine neredeyse hiç şans tanımayarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.
İki hızlı gol ve Mora'nın noktayı koyuşu: Maçın kronolojisi
Romalılar maçın kaderini daha ilk yarının ortalarında belirledi:
Hermoso perdeyi açtı: Karşılaşmanın 27. dakikasında gelişen etkili atakta Mario Hermoso, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi — 1-0;
Rakibin büyük hatası: Sadece 3 dakika sonra, 30. dakikada Sassuolo savunmacısı Sebastian Walukiewicz kendi kalesine gol atarak farkı ikiye çıkardı — 2-0;
Mora'dan son vuruş: İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 58. dakikada Mora'nın attığı golle maçın skorunu belirledi — 3-0.
Puan durumu: Roma 2. sıraya yükseldi
Elde edilen bu farklı galibiyet, Romalıların ligdeki şampiyonluk iddiasını açıkça ortaya koydu:
27 puan ve zirve takibi: Başarılı performansın ardından Roma, puanını 27'ye yükselterek Serie A puan durumunda 2. sıraya yerleşti;
Sassuolo tehlikeli bölgede: Mağlup olan konuk ekip ise 11 hafta sonunda topladığı 8 puanla 16. sırada, alt sıralarda kalmaya devam ediyor.
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