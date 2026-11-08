Roma, Sassuolo'yu mağlup ederek şampiyonluk yarışına ortak oldu

·55·Spor
Roma, Sassuolo'yu mağlup ederek şampiyonluk yarışına ortak oldu

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, Stadio Olimpico'da Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibinin tam kontrolünde geçen karşılaşma, 3-0'lık net ve ikna edici bir galibiyetle sonuçlandı.

Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, rakibine neredeyse hiç şans tanımayarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ve puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.

İki hızlı gol ve Mora'nın noktayı koyuşu: Maçın kronolojisi

Romalılar maçın kaderini daha ilk yarının ortalarında belirledi:

  • Hermoso perdeyi açtı: Karşılaşmanın 27. dakikasında gelişen etkili atakta Mario Hermoso, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi — 1-0;

  • Rakibin büyük hatası: Sadece 3 dakika sonra, 30. dakikada Sassuolo savunmacısı Sebastian Walukiewicz kendi kalesine gol atarak farkı ikiye çıkardı — 2-0;

  • Mora'dan son vuruş: İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 58. dakikada Mora'nın attığı golle maçın skorunu belirledi — 3-0.

Puan durumu: Roma 2. sıraya yükseldi

Elde edilen bu farklı galibiyet, Romalıların ligdeki şampiyonluk iddiasını açıkça ortaya koydu:

  • 27 puan ve zirve takibi: Başarılı performansın ardından Roma, puanını 27'ye yükselterek Serie A puan durumunda 2. sıraya yerleşti;

  • Sassuolo tehlikeli bölgede: Mağlup olan konuk ekip ise 11 hafta sonunda topladığı 8 puanla 16. sırada, alt sıralarda kalmaya devam ediyor.

RomaSassuoloSerie AMario Hermosoİtalya Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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