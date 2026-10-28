Lazio, Sassuolo'yu deplasmanda hezimete uğratarak ligde liderliğe yükseldi

·64·Spor
Lazio, Sassuolo'yu deplasmanda hezimete uğratarak ligde liderliğe yükseldi

İtalya Serie A'nın 9. haftası gerçek bir gol şöleniyle başladı. Deplasmanda Sassuolo'ya konuk olan Roma temsilcisi Lazio rakip fileleri altı kez havalandırarak 6-2'lik farklı ve parlak bir galibiyet elde etti.

Tijjani Noslin'in dublesi ve Romalıların hücum futbolu onlara kritik üç puanı getirdi. Bu başarının ardından başkent ekibi puanını 25'e yükselterek lig tablosunda tek başına liderliğe oturdu.

Romalıların hücum baskısı: Gol şovunun detayları

Mapei Stadyumu'ndaki mücadele ilk dakikalardan itibaren açık ve tempolu bir oyuna dönüştü:

  • Tempolu ilk yarı: Maçın 2. dakikasında Teylor perdeyi açarken, 5 dakika sonra Kristian Thorstvedt dengeyi sağladı (1-1);

  • Lazio'nun hızlı hücumları: 13. dakikada Gustav Isaksen ve 16. dakikada Floriani üst üste goller bularak Romalıların üstünlüğünü sağladı;

  • Devre sonundaki karşılıklı goller: 43. dakikada ev sahibinden Francesco Esposito farkı bire indirse de, 45. dakikada Mattia Zaccagni cevap vererek takımları soyunma odasına 2-4'lük skorla gönderdi;

  • Noslin'in resitali: İkinci yarıda Tijjani Noslin sahneye çıktı; 55 ve 65. dakikalarda rakip kaleciyi iki kez mağlup ederek dublesini tamamladı ve maçın skorunu belirledi: 2-6.

Puan durumu ve maç özeti

  • Sassuolo — Lazio 2:6

  • Goller: Thorstvedt (7), Esposito (43) — Teylor (2), Isaksen (13), Floriani (16), Zaccagni (45), Noslin (55, 65);

  • Sassuolo kadrosu: Turati, Odenthal, Chaleta, Cinquegrano, Doig, Thorstvedt, Bacolla (Sulemana, 46), Berardi (Kande, 63), Laurienté, Lipani, Esposito (Bowi, 63);

  • Lazio kadrosu: Mandas, Floriani, Tavares (Pedrasa, 63), Leite, Sutalo, Teylor (Bashiru, 46), Belahyane, Frattesi, Isaksen (Cancellieri, 63), Noslin (Pinamonti, 71), Zaccagni;

  • Puan durumundaki değişim: Farklı galibiyetle Lazio 25 puanla Serie A'nın lideri oldu. Ağır bir mağlubiyet alan Sassuolo ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

Roma kulübünün sergilediği istikrar ve hücum futbolu, Serie A'da şampiyonluk yarışının bu sezon her zamankinden daha çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

LazioSassuoloİtalya Serie ATijjani NoslinFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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