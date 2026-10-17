Villarreal - Elche: kadrolar ve canlı metin

44 Santi Comesaña (Villarreal) seiken toptan boşta kalanı kontrol edip vurdu ancak savunma engelledi.

43 Villarreal'in kullandığı duran topun ardından savunmacılardan biri topu kolayca kontrol etti.

41 Top taca çıktı ve Villarreal köşe vuruşu kazandı.

38 Gonzalo Villar'ın (Elche) yaptığı faul kart gerektiriyor ve Víctor García haklı olarak sarı kartı gösteriyor.

36 Thanitoluwa Oluwaseyi (Villarreal) kalenin ortasına doğru güzel bir şut çekti, ancak yerden giden top kalecinin ellerinde kaldı.

32 Villarreal'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

31 Ayoze Perez (Villarreal) ceza sahası içinde pası aldı, kontrol etti ve kalenin ortasına vurdu, ancak Matias Dituro kolayca kurtardı.

29 Maç: Villarreal - Elche. Skor: 0-0. Yorum: Martin Anselmi oyuncu değişikliği yapmak üzere. Federico Redondo Solari (Elche), Marc Aguado'nun yerine oyuna girdi.

27 Hakem Villarreal lehine köşe vuruşu kararı verdi.

26 Ilias Akhomach (Villarreal) pas denedi ancak top engellendi.

25 Villarreal köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

24 Villarreal'li oyunculardan biri ileri çıkarken acele etti ve hakem ofsayt düdüğünü çaldı.

24 Köşe vuruşu. Villarreal için bir şans olacak.

23 İlias Akhomach (Villarreal) bir kez daha savunmayı delen bir pas denedi ancak defans oyuncuları dikkatliydi ve topu engelledi.

22 Villarreal şu anda isabetli paslarla topa sahip oluyor ve inisiyatifi elinde tutuyor.

20 Elche kısa pasla köşe vuruşu kullandı.

19 Victor Garcia, Gonzalo Villar'ın (Elche) sert hareketine kayıtsız kalmadı ve düdüğünü çaldı.

18 Lucas Cepeda (Elche) uygun bir vuruş pozisyonu buldu. Kendine alan yarattı ve uzaktan şansını denedi. Kaleye gönderdiği bu tehlikeli şutu Peter Gulacsi kurtarmayı başardı!

17 Elche oyununu buluyor gibi görünğor ve topla oynuyorlar. Yeni atak fırsatları yaratmak için uygun bir anı bekliyorlar.

13 GOL İPTAL! Alberto Moleiro'nun (Villarreal) attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı; bu karar büyük tartışma ve tepkilere yol açtı.

11 Alex Freeman (Villarreal) çalım yaparak ilerledi ancak rakip oyuncu onu durdurarak tehlike yaratmasına izin vermedi.

10 Elcheli oyuncular birkaç güzel pas yaptı, ancak rakip oyuncu araya girerek topu kaptığı için atakları uzun sürmedi.

8 Alberto Moleiro (Villarreal) ceza sahasına ortaladı ancak rakip savunma dikkatli davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

8 Thanitoluwa Oluwaseyi (Villarreal) kaleyi yoklamaya karar verdi ancak savunmacılardan biri topu harika engelledi, bu yüzden şutu kaleci için tehlike yaratmadı.

7 Gonzalo Villar (Elche) tehlikeli bir hareket yaptı. Víctor García faul için düdüğünü çaldı.

5 Elche topa sahip oluyor, birkaç pas yaparak şut atmak için uygun bir fırsat bekliyorlar.

3 Ilias Akhomach (Villarreal) kendine iyi bir pozisyon yarattı ve orta mesafeden şutunu çekti, ancak top sol direğin hemen dışından auta gitti.

2 Alex Freeman (Villarreal) ceza sahasına ortalayamadı, girişimi rakip tarafından engellendi.

2 Alberto Moleiro (Villarreal) savunmacıları çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golü atamadı.

1 Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!

19:16 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Villarreal maça orta noktadan başlayacak.

19:15 Viktor Garcia, bu maçın baş hakemi olarak atandı.

19:15 Bu karşılaşma için ilk 11'ler açıklandı.