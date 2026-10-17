Villarreal - Elche: kadrolar ve canlı metin
İspanya La Liga kapsamındaki Villarreal - Elche karşılaşması 17 Ekim, 19:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı metin olarak güncellenecektir.
Villarreal ilk 11: 25. Gulachi P., 11. Akhomach I., 23. Cardona S., 14. Comesana S., 2. Costa L., 8. Foyth J. (kaptan), 3. Freeman A., 16. Masia K., 10. Moleiro A., 21. Oluwaseyi T., 22. Perez A.
Villarreal yedekleri: 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaitan J., 18. Gueye P., 1. Luis Junior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno J., 15. Mourino S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veiga R.
Villarreal teknik direktörü: Perez I.
Elche ilk 11: 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Cepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morsilo J., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera J., 12. Villar G.
Elche yedekleri: 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Juari A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 14. Nino F., 9. Ponce E., 5. Redondo Solari F., 22. Sanchez R., 20. Tete Morente.
Elche teknik direktörü: Anselmi M.
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