Hansi Flick, Basel maçının ardından neleri itiraf etti?
Yeni sezona yoğun şekilde hazırlanan Katalonya temsilcisi Barcelona kulübü, bir sonraki hazırlık maçında İsviçre ekibi Basel’i 5-2 mağlup etti.
Farklı galibiyete rağmen Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick karşılaşmanın ardından aceleci sonuçlara varılmaması gerektiğini belirterek takımın henüz ideal temposuna ulaşmadığını açıkça ifade etti.
“İstediğimiz tempoda oynayamadık”: Flick’in değerlendirmesi
Deneyimli Alman teknik adam, Barcelona’nın resmî internet sitesine verdiği röportajda rakibin direncine ve maçtaki eksiklere özel olarak dikkat çekti:
“Bence, kendi futbolumuzu oynamamıza izin vermemeye çalışan Basel gibi disiplinli bir takıma karşı bu çok iyi bir testti. Şimdi tüm maçı daha ayrıntılı şekilde analiz edeceğiz.
Rakip bize iyi direndi, biz ise sahada istediğimiz tempo ve yoğunlukta oynayamadık. Oyun anlayışımızı daha da geliştirmeli ve ortaya çıkan eksikler üzerinde ciddi şekilde çalışmalıyız”.
La Liga’da başlangıç: İlk rakip Elche
Sezon öncesi hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından “mavi-bordo” ekip, İspanya La Liga’nın yeni sezonundaki ilk resmî sınavına çıkıyor:
İlk hafta maçı: Barcelona, La Liga’nın 1. haftasında deplasmanda Elche’ye karşı mücadele edecek;
Başlangıç saati: Karşılaşma, 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece Taşkent saatiyle 00:30’da başlayacak.
Hansi Flick’in öğrencileri için bu hazırlık maçı, yeni sezon öncesinde taktik eksikleri gidermek ve resmî karşılaşmalara optimum fiziksel formda çıkmak adına önemli bir sınav oldu.
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