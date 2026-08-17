Hansi Flick, Basel maçının ardından neleri itiraf etti?

Yeni sezona yoğun şekilde hazırlanan Katalonya temsilcisi Barcelona kulübü, bir sonraki hazırlık maçında İsviçre ekibi Basel’i 5-2 mağlup etti.

Farklı galibiyete rağmen Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick karşılaşmanın ardından aceleci sonuçlara varılmaması gerektiğini belirterek takımın henüz ideal temposuna ulaşmadığını açıkça ifade etti.

Deneyimli Alman teknik adam, Barcelona’nın resmî internet sitesine verdiği röportajda rakibin direncine ve maçtaki eksiklere özel olarak dikkat çekti:

“Bence, kendi futbolumuzu oynamamıza izin vermemeye çalışan Basel gibi disiplinli bir takıma karşı bu çok iyi bir testti. Şimdi tüm maçı daha ayrıntılı şekilde analiz edeceğiz.

Rakip bize iyi direndi, biz ise sahada istediğimiz tempo ve yoğunlukta oynayamadık. Oyun anlayışımızı daha da geliştirmeli ve ortaya çıkan eksikler üzerinde ciddi şekilde çalışmalıyız”.