Katalonya'ya dönüş: Barcelona, João Cancelo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona, yaz transfer döneminde önemli bir anlaşmayı resmiyete kavuşturdu. Katalan kulübünün basın servisi, deneyimli Portekizli kanat beki João Cancelo ile bonservisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Daha önce takımda kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki savunmacının dönüşü nasıl gerçekleşti?

Al-Hilal ile sözleşmenin feshedilmesi ve serbest oyuncu statüsü

Cancelo'nun Katalonya'ya dönüşü, onun Suudi Arabistan'daki Al-Hilal kulübüyle mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesinin ardından mümkün oldu. Serbest oyuncu statüsüne geçen savunmacı, diğer teklifleri reddederek doğrudan Barcelona'nın teklifini kabul etti.

João Cancelo transferinin detayları

Gösterge Transfer parametreleri ve bilgiler Futbolcu João Cancelo (Portekiz, kanat beki) Yeni kulüp Barcelona (İspanya) Sözleşme süresi 3 yıllık anlaşma (2029 yazına kadar) Önceki takımı Al-Hilal (sözleşme feshedildi) Geçmiş deneyimi Barcelona'da kiralık olarak forma giydi İlk resmi maç 23 Ağustos, Elche karşısında deplasman maçı

Yeni sezon başlangıcı ve kadrodaki rolü

Hansi Flick yönetimindeki ekip, savunma hattındaki sorunları çözmek için her iki kanatta da üst düzey oynayabilen Cancelo'nun deneyimine büyük güveniyor. Barcelona, La Liga'nın yeni sezonundaki ilk resmi maçını 23 Ağustos'ta deplasmanda Elche'ye karşı oynayacak ve Cancelo'nun bu karşılaşmada yeniden forma giymesi bekleniyor.

Sizce João Cancelo'nun tam kadroya dönüşü, Barcelona'nın savunma hattını şampiyonluk seviyesinde güçlendirebilir mi?

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