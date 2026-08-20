Katalonya'ya dönüş: Barcelona, João Cancelo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

·2·Spor
Katalonya'ya dönüş: Barcelona, João Cancelo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona, yaz transfer döneminde önemli bir anlaşmayı resmiyete kavuşturdu. Katalan kulübünün basın servisi, deneyimli Portekizli kanat beki João Cancelo ile bonservisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Daha önce takımda kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki savunmacının dönüşü nasıl gerçekleşti?

Al-Hilal ile sözleşmenin feshedilmesi ve serbest oyuncu statüsü

Cancelo'nun Katalonya'ya dönüşü, onun Suudi Arabistan'daki Al-Hilal kulübüyle mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesinin ardından mümkün oldu. Serbest oyuncu statüsüne geçen savunmacı, diğer teklifleri reddederek doğrudan Barcelona'nın teklifini kabul etti.

João Cancelo transferinin detayları

Gösterge

Transfer parametreleri ve bilgiler

Futbolcu

João Cancelo (Portekiz, kanat beki)

Yeni kulüp

Barcelona (İspanya)

Sözleşme süresi

3 yıllık anlaşma (2029 yazına kadar)

Önceki takımı

Al-Hilal (sözleşme feshedildi)

Geçmiş deneyimi

Barcelona'da kiralık olarak forma giydi

İlk resmi maç

23 Ağustos, Elche karşısında deplasman maçı

Yeni sezon başlangıcı ve kadrodaki rolü

Hansi Flick yönetimindeki ekip, savunma hattındaki sorunları çözmek için her iki kanatta da üst düzey oynayabilen Cancelo'nun deneyimine büyük güveniyor. Barcelona, La Liga'nın yeni sezonundaki ilk resmi maçını 23 Ağustos'ta deplasmanda Elche'ye karşı oynayacak ve Cancelo'nun bu karşılaşmada yeniden forma giymesi bekleniyor.

Sizce João Cancelo'nun tam kadroya dönüşü, Barcelona'nın savunma hattını şampiyonluk seviyesinde güçlendirebilir mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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