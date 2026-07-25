Barcelona yeni sezona 4-1'lik galibiyetle başladı

Barcelona, yeni sezon öncesi hazırlık sürecindeki ilk hazırlık maçını oynadı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, kapalı kapılar ardında oynanan mücadelede CE Europa'yı 4-1 mağlup etti.

Katalan ekibi için bu karşılaşma, futbolcuların fiziksel durumunu değerlendirmek ve yeni sezon öncesi taktik planları test etmek adına bir fırsat oldu.

İlk hazırlık maçı kapalı kapılar ardında oynandı

Maç 24 Temmuz tarihinde Barcelona'nın yaz kampı kapsamında organize edildi. Katalanların rakibi, Barselona şehrinde yer alan CE Europa kulübü oldu.

İspanya futbolunun üçüncü liginde mücadele eden takıma karşı oynanan karşılaşma, taraftarlar ve medya için kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

Bu nedenle maç kadroları, gol atan oyuncular ve oyunun ayrıntılı istatistikleri henüz açıklanmadı.

Flick'in öğrencileri dört gol attı

Barcelona, hazırlık maçında rakip kaleyi dört kez havalandırarak 4-1'lik net bir galibiyet elde etti.

Hazırlık maçlarında nihai sonuçtan ziyade oyuncuların hazırlık seviyesi daha önemli olsa da, ilk maçta dört gol atılması takımın hücum hattı için olumlu bir sinyal oldu.

Bu tür maçlar Flick'e şu imkanları tanıyor:

ilk 11 adaylarını değerlendirmek;

genç futbolcuları test etmek;

taktiksel değişiklikleri kontrol etmek;

takımın fiziksel kondisyonunu denetlemek.

Yeni sezondaki ilk resmi rakip — Elche

Katalanlar yeni sezondaki ilk resmi maçını 23 Ağustos'ta oynayacak.

Barcelona bu müsabakada Elche ile karşı karşıya gelecek. O zamana kadar takımın birkaç hazırlık maçı daha yaparak resmi sezon için ideal kadroyu oluşturması bekleniyor.

Maç Bilgi Hazırlık maçı Barcelona - CE Europa Skor 4-1 Tarih 24 Temmuz İlk resmi maç 23 Ağustos, Elche'ye karşı

Barcelona için yeni sınavlar başladı

CE Europa karşısında alınan galibiyet, takımın hazırlık sürecindeki ilk adım oldu. Artık Hans-Dieter Flick'in önünde oyuncuların durumunu doğru değerlendirmek ve sezon başına kadar ilk 11'i belirlemek gibi bir görev duruyor.

Sizce Barcelona yeni sezonda nasıl bir sonuç elde eder? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.